Skrito v raju: naj se poletna romanca začne

Kaj lahko pričakujemo v prvi epizodi?

Priznani ljubljanski kirur Edvard Steiner, ki ga odlično upodablja Aleš Valič, in njegov vnuk Mark Steiner, v čigar čevlje je stopil izklesan Matej Zemljič, sta prepričana, da ju čaka nepozabno poletje. A Marka že takoj ob prihodu zadane Kupidova puščica. Zagleda se v privlačno in sproščeno Laro Dolenc, ki jo je vrhunsko poosebila ena in edina Gaja Filač. Tako v idiličnem kampu vzplamtijo že prve iskrice, a pot do ljubezni bo še dolga in napeta. Skrivnosti, ki ji skriva globina morja, bodo prej ali slej priplavale na površje. Bo ljubezni uspelo premagati vse izzive in ovire?