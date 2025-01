Skrito v raju se na POP TV vrača 17. februarja!

Serija, ki je v prvi sezoni navdušila z napeto zgodbo, liki in presenetljivi preobrati, nas bo v drugi sezoni popeljala še globlje. "Druga sezona nas popelje še globlje v raziskovanje zapletenih odnosov in v korupcijo višjega sloja. Razbohotile se bodo nove ljubezni in spet zažarele stare, vsekakor pa like na poti čaka veliko preizkušenj. Roka pravice pa bo vztrajno lovila koruptivne mešetarje vse do političnega vrha," pravi urednik serije Dejan Krupić.

Poleg napete zgodbe bomo v drugi sezoni spremljali tudi razburljive ljubezenske zaplete. "Pričakujete lahko sočne zaplete in razplete, veliko drame, navijanja, srčnih bolečin in užitkov," je skrivnostna Gaja Filač. Prva sezona se sicer začne leto dni po dogodkih iz prve sezone, ko Marka čaka sojenje, Lara pa poskuša preboleti tragične dogodke, povezane s smrtjo svojega očeta. Bo lahko oprostila Marku?