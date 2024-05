Skrito v raju: serija presežkov in evforije!

OGLAS

Že dolgo ni nobena serija Slovencev in Slovenk tako prikovala pred televizijske zaslone kot serija Skrito v raju. Glavni igralci so postali junaki, ki jih je na prvem meet&greetu za katero koli slovensko serijo pričakala nepregledna množica ljudi, ki je v en glas prepevala naslovno pesem Skrito v raju. Vzdihi navdušenja in kriki evforije, so se glasili naslovi po dogodku, interes javnosti pa je vse od prvega do zadnjega dela ostal visoko nad pričakovanji.

Skrito v raju FOTO: POP TV icon-expand

"Z izjemnim veseljem in ponosom smo spremljali, kako so gledalci serijo Skrito v raju sprejeli za svojo. Strnili smo vse naše pretekle izkušnje ter ustvarili dnevno serijo z vrhunsko igralsko zasedbo, rajskimi lokacijami in zgodbo, ki pritegne. Ustvarjanje izvirnih lokalnih vsebin vrhunske kakovosti, ki so blizu čim večjemu krogu gledalcev, je naše poslanstvo, zato smo veseli, da nam je to uspelo. Še naprej si bomo prizadevali, da razvijamo in podpiramo domačo produkcijo, domače ustvarjalce, ekipe, slovenske igralce, pisce in režiserje, saj je to tisto, kar naši gledalci najbolj cenijo," je povedala Danica Knego, direktorica programa na Pro Plus.