V Mariboru bo jutri priložnost, da spoznate igralce serije Skrito v raju

Druga sezona naše priljubljene serije Skrito v raju se približuje koncu. Do tja loči gledalce le še nekaj napetih epizod, zato je jutrišnja priložnost še toliko bolj posebna: oboževalci bodo lahko spoznali igralce in se z njimi tudi podružili, dobili avtograme, fotografije.

Kako zelo se igralci veselijo jutrišnjega dogodka? "Zelo se veselim," je povedala igralka Mila Peršin , ki je v seriji stopila v čevlje Saške Kovač . Lansko leto se je na prvem takšnem dogodku pri nas zbrala v Aleji nepregledna množica največjih oboževalcev serije in presetila celotno ekipo ustvarjalcev, ki so zato letos v Ljubljano prišli na druženje veliko bolj pripravljeni: "Sem razgibala svojo zapestja," se je pohvalila Mila - za vse avtograme.

"Absolutno! Štajerska naj pride, jaz sem tudi Štajerka, Celjanka. Tega dela Slovenije še nismo obdelali, zato res pridite 4.junija v mariborski Europark, vsi," pa je povabila igralka Aleksandra Balmazović, gledalcev serije Skrito v raju znana kot Nada Bučar. Če so torej igralci že obredli Ljubljano in navdušili oboževalce, ki so se tam zbrali v velikem številu, je jutri na vrsti Maribor. Sodeč po dveh druženjih igralcev v oboževalci do sedaj pričakujemo množico oboževalcev, ki se bodo s svojimi najljubšimi junaki iz serije lahko fotografirali, klepetali, dobili avtogram ali dva, tri, kdo ve - tudi veliko več.