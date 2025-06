Slovo od Skrito v raju: Najlepše poletje na televiziji je končano

Po 150 epizodah se je včeraj na POP TV zaključila priljubljena slovenska serija Skrito v raju, ki je v zadnjih dveh letih osvojila srca gledalcev po vsej državi. Serija je vsak večer pred male zaslone pritegnila širok krog občinstva in se zapisala med projekte, ki so pomembno zaznamovali slovenski medijski prostor. Finalno epizodo si je na POP TV ogledalo kar 41 odstotkov gledalcev, na VOYO pa je serija zabeležila izjemnih 19 milijonov ogledov.

Skrito v raju je eden od fenomenov slovenskega televizijskega prostora, ki je dve leti ob večerih pred zasloni združevala gledalce vseh generacij, spremljali so jo tako najmlajši kot najstarejši. Serija je rušila rekorde gledanosti, prejela priznanja stroke in prvič v zgodovini slovenskih serij privedla igralce med gledalce na posebnih dogodkih Meet & Greet. Nepregledne množice navdušenih oboževalcev so ure čakale, da bi lahko vsaj za trenutek srečale svoje najljubše igralce in jih presenetile s pozornostmi, ki so globoko ganile tako igralce kot ustvarjalce serije.

"Neverjetno je, igralci nismo vajeni takšnega odziva," je povedal Matej Zemljič, ki je v seriji odigral glavno vlogo. A kamp Paradiso je včeraj zaprl svoja vrata Lara in Mark sta po številnih preizkušnjah končno odjadrala skupni prihodnosti naproti.

"Mislim, da je zdaj kar en tak vrtiljak čustev. Od veselja, ker smo tako dobro sprejeti med gledalci, do žalosti, da je konec ene take lepe dogodivščine ,in pa ponosa," je svoje misli strnil Primož Vrhovec. Podobno opisuje tudi Aleš Valič, ki občuti predvsem nostalgijo in "tudi neke vrste zadovoljstvo, da se je serija res tako zelo, zelo prijela med ljudmi, ker jo očitno gledajo vse generacije, in to v zelo velikem številu". Valič, ki ima za sabo bogato igralsko kariero, priznava, da ga še za nobeno serijo niso tolikokrat ustavili ljudje na cesti kot prav za Skrito v raju.

Da je serija poseben fenomen, pričajo tudi izjemni rezultati gledanosti. Skrito v raju je bila v svojem terminu najbolj gledana vsebina na slovenski televiziji in jo je v povprečju spremljalo 37 odstotkov gledalcev, ki so v tistem času gledali televizijske vsebine v živo in z zamikom. Na VOYO pa sta obe sezoni zabeležili kar 19 milijonov ogledov.