Trume kričečih oboževalcev spoznale igralce serije Skrito v raju

"Nisem nič pričakoval, ogromno ljudi me je spraševalo koliko ljudi bo tukaj, koliko jih pričakuješ? Jaz sem jim odgovoril, da ne vem, jaz bom tam, ker so mi tako naročili. Toliko ljudi res nisem pričakoval. Takih strastnih oboževalcev, počutim se kot, da sem športnik, ki je dobil zlato medaljo na olimpijskih igrah in imam sprejem na Kongresnem trgu. Igralci ponavadi tega nismo deležni in mislim, da je to tak dogodek, ki mi bo za vedno ostal v spominu," je dejal Matej o številni množici in dodal, da mu najpogosteje zastavijo vprašanje o tem kako se serija konča, kar pa seveda ne sme izdati.

Oboževalke so se, preden je na oder stopil kdorkoli, najbolj drle 'Dino, Dino, Dino!'. Zdi se, da jih je hrvaški igralec Matino Antunović najbolj navdušil. A glasen aplavz in kričanje so seveda poželi tudi ostali igralci, najbolj Gaja Filač in Matej Zemljič .

"Resnično nisem pričakoval tega, resnično sem presenečen. Jaz sem prišel iz neke druge resničnosti, iz Zagreba. V ponedeljek se začne serija predvajati pri nas in upam, da bo doživela enak uspeh, kot v Sloveniji," je z velikim nasmeškom na obrazu stisnjen med oboževalci na hitro povedal hrvaški igralec Matino Antunović, ki je v Ljubljano prišel samo zato, da bi se lahko srečal s svojimi oboževalci.

Ota je za vprašanja dala priložnost prisotnim in najbolj pogumni so seveda bili tisti najmlajši. Vprašali so jih, kako je bilo na snemanju serije, če je bilo naporno. "Ja, bilo je naporno snemati, ampak je bilo tudi zelo lepo. Kar je seveda pretehtalo," je povedala Gaja Filač oboževalki. Kdo se je največkrat zmotil pri snemanju? "Kdo? Jaz se nisem!" je povedala Sabina, Matej pa je priznal: "Moram priznati pa, da sem to bil jaz!" Z njim so se strinjali vsi ostali igralci.

Pogumni mladoletni oboževalci pod ograjo

Najmlajši oboževalci in oboževalke so bile nad prisotnimi tako zelo navdušeni, da so skoraj podrli ograjo, ki je ločevala trumo oboževalcev in glavne junake naše priljubljene serije.

Dekleta, ki niso bila tik ob odru, na katerem so sedeli vsi igralci, so šla pod ograjo in se hotela zriniti do igralcev. A žal niso prišla daleč, saj so varnostniki drzen načrt kmalu preprečili in dekleta poslali nazaj za ograjo.

"Verjeli smo, da bo serija uspešna, a odziv gledalcev nas je vseeno malce presenetil. Upamo, da bo serija Skrito v raju lepa popotnica za poletne dogodivščine na morju in se veselimo novih zgodb druge sezone," je za 24ur.com povedal Dejan Krupić, urednik serije.