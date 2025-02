Uroš Smolej: Očitno oddajam energijo za negativne like

Druga sezona priljubljene slovenske serije Skrito v raju prinaša nove zaplete in sveže like, med katerimi bo gledalce zagotovo pritegnil Roman Novak. Uteleša ga Uroš Smolej, ki ga opisuje kot uglajenega gospoda, a hkrati karierista in povzpetnika, ki se ne ozira na posledice svojih dejanj.