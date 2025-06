'Vsak evro pomeni možnost več za brezskrbno poletje'

Ustvarjalci serije Skrito v raju in Zveza Anita Ogulin so stopili skupaj za pomoč socialno ogroženim družinam, ki si želijo na morje, a se tja same ne morejo odpraviti. Za mnoge odhod na morje ne pomeni oddiha, le dodatno stisko. Zato je tu akcija Skrito v raju v sodelovanju z Zvezo.