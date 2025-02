Zala Djuric: Bolj sem sproščena in divja kot moj lik Mia

Skrito v raju se na POP TV vrača v ponedeljek, 17. februarja!

"Največji izziv mi je bil igrati tako fino punco, ker sem jaz bolj 'houdre', bolj sproščena in divja kot ona. Ona je bolj po predalčkih, bolj perfekcionist," je v intervjuju o drugi sezoni serije Skrito v raju povedala Zala Djuric, ki je upodobila Mio.

Pravi, da ima na snemanje serije čudovite spomine, saj so igralci, ki so snemali na morju, večino časa preživeli skupaj, kajti živeli so nekaj metrov stran od prizorišča snemanja. Pravi, da je bila energija čudovita in da so se s soigralci res zelo povezali.