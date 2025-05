Zasedba Skrito v raju delila avtograme in selfije

V ljubljanskem Cityparku so se ponovno združili igralci serije Skrito v raju ter s svojo prisotnostjo na dogodku meet & greet razveselili največje oboževalce serije. Obiskovalci ljubljanskega nakupovalnega središča so bili ob prihodu junakov navdušeni in z navdušenjem opazovali vsak njihov korak, pozorno poslušali vsako njihovo besedo, ko so odgovarjali na vprašanja povezovalke dogodka Ote Širca Roš.

Ljubljanski Citypark je zaživel v znamenju ene najbolj priljubljenih domačih serij – Skrito v raju. Že drugič v enem letu so se zbrali igralci serije, ki so se podružili z zvestimi gledalci, se z njimi fotografirali, podpisovali avtograme in izmenjali nekaj besed, najbolj strastne oboževalke pa so bile na kraju dogodka že eno uro pred začetkom. Najmlajše ljubiteljice serije pa so igralce presenetile s pismi in darili.

Igralci serije Skrito v raju se že drugič v enem letu družijo z oboževalci. FOTO: 24ur.com icon-expand

Oboževalci, ki so se dogodka udeležili v velikem številu, so bili navdušeni nad priložnostjo, da svoje televizijske junake končno spet vidijo v živo. Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar in drugi so razveselili množico, druženje pa je potekalo v sproščenem in toplem vzdušju, kljub temu, da je manjkala ena od glavnih igralk, Gaja Filač, ki je zbolela. Igralci so znova dokazali, da ostajajo dostopni in hvaležni za podporo, ki jim jo občinstvo izkazuje že od začetka predvajanja serije.

Ko so se po tekočih stopnicah v ljubljanskem Cityparku spustili igralci serije Skrito v raju, so oboževalci začeli na ves glas kričati od veselja in navdušenja. Ota Širca Roš je obiskovalcem povedala, da je Gaja zbolela in povabila vse prisotne, da ji za videočestitko v en glas sporočijo: "Gaja, pogrešamo te!". Nad odzivom oboževalcev je bila navdušena tudi Ota: "Uau, še jaz imam kurjo polt!".

Igralci Skrito v raju Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar in drugi pred oboževalci. FOTO: 24ur.com icon-expand

Igralci so z oboževalci delili tudi svoj pogled na like, ki jih igrajo in razkrili, kaj so se od njih v tem času naučili in prenesli v resnično življenje. Zala Djurić je odkrito dejala:"Jaz bi Mii svetovala, naj se malo sprosti, ker sem jaz tako drugačna od nje." Matej Zemljič, ki igra Marka, pa bi mu svetoval: "Jaz bi Marku svetoval predvsem, da naj se neha smiliti sam sebi." Vesna Pernačič je ohranila svoj smisel za humor in povedala: "Meri naj ostane takšna kot je, ker je super! (Smeh) No, mislim, da je Meri super kandidatka za psihoterapijo." S svojim odgovorom pa je nasmejala zbrano množico.

Druženje z dobrodelno noto