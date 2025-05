Želite spoznati igralce Skrito v raju? Se vidimo v Cityparku!

Serija Skrito v raju je s svojo pristnostjo, zgodbo in karizmatično igralsko zasedbo osvojila srca slovenskih gledalcev. Čez nekaj dni bodo lahko gledalci svoje junake spoznali še v živo. Že ta četrtek, 22. maja, ob 17. uri namreč v ljubljanski Citypark prihajajo Gaja Filač, Matej Zemljič, Aleš Valič, Zala Djuric in ostala igralska zasedba, ki bo v sproščenem vzdušju odgovarjala na vprašanja, delila avtograme in naredila kakšno fotografijo.

"Veselim se, čeprav vem, da bo tudi zelo naporno," je z nasmehom na obrazu za 24ur.com povedala Gaja Filač pred dogodkom. Na vprašanje, ali je pripravljena na nešteto podpisov in fotografij, hudomušno doda: "Niti ne. Ampak včasih je treba enostavno skočiti v morje in plavati."

"Zelo se veselim, predvsem ker sem bil lani res presenečen nad tako lepim in velikim odzivom," pa je povedal Matej Zemljič. "Veselim se, da bomo to letos ponovili – še posebej zato, ker je ogromno ljudi ostalo brez avtograma in selfija. Upam, da bo letos več priložnosti za druženje in da bo več časa. Veselim se pa tudi vseh svojih soigralcev, ki jih bom videl po zelo dolgem času."

Se vidimo v danes ob 17. uri v Cityparku! Vsi, ki se ne boste udeležili ljubljanskega meet & greeta, boste imeli še eno priložnost. 4. junija se bo namreč igralska zasedba oglasila še v mariborskem Europarku, kjer se bo srečala še s svojimi štajerskimi oboževalci.