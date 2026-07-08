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Kira Štruc Jurički
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Duo Kamikazete
Plac
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Slovenija ima talent
O oddaji Žiranti Voditelja Glasovanje Prijavi se Tekmovalci
Glasujte za svojega favorita v finalu Slovenija ima talent!
Slovenija ima talent

Glasujte za svojega favorita v finalu Slovenija ima talent!

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!
10. sezona

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Kaj ima nastop v predsedniški palači z nastopom na Talentih?
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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), priključek Hajdina - razcep Draženci v smeri Ptuja, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 39 min, dolžina: 42 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, počivališče Povir - razcep Gabrk v smeri Gabrka, okvara vozila, oviran promet.
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