10 finalistov bo odgovarjalo na najbolj pikantna vprašanja

Izmed vseh avdicijskih nastopov so žiranti Ana Klašnja , Marjetka Vovk , Lado Bizovičar in Andrej Škufca izbrali 25 tistih, za katere so ocenili, da si najbolj zaslužijo nastop v polfinalu. V polfinalu so bile nato vse karte v rokah gledalcev; v vsaki od petih polfinalnih oddaj se je predstavilo pet polfinalistov, med katerimi se je v finale avtomatsko uvrstil nastopajoči z absolutno največ prejetimi glasovi, med tistima, ki sta po številu glasov občinstva pristala na drugem in tretjem mestu, pa so enega izbrali žiranti.

Med najboljših 10 so se uvrstili pevka Nina Sirk, predstavnici cirkuške šole Cirkus Star Valentina in Ajda, pevec Jure Kotnik, akrobatski duo Acro Connection (Alja in Matjaž), plesalec Ahmed Kullab, pevec Domen Kljun, cirkusanta in čarodeja Arbadakarba (Tina in Matjaž), pevka Maria Sofia Tovar Brčić, harmonikarica Špela Šemrl in plesalka Tatjana Gajanović.

Še teden dni vse naštete loči do velikega finala in prav vsi se že intenzivno pripravljajo na nastope. A tudi nocoj ne bodo počivali; vseh deset finalistov se bo podrobneje predstavilo in odgovorili bodo tudi na tista malce bolj pikantna vprašanja. Kdo vam bo najbolj zlezel pod kožo? Kdo bo prihodnji teden najbolj prepričljiv na odru in bo domov odšel kot zmagovalec devete sezone šova Slovenija ima talent in težji za kar 50 tisočakov?