10 letni Viktor: Vse, kar vidite, naredim sam

Komaj 10-letni Viktor Gasiunas , ki se je pred dvema letoma iz ukrajinskega Kijeva preselil v Slovenijo, že pol življenja pleše break dance. "Ko sem bil star 4 leta, sem na YouTubu videl break dance. Prišel sem k mami in rekel, pelji me tja, kjer tako plešejo. Plesal bom na odru, gledali me bodo in prikazovali po televiziji," opisuje svoje začetke mladi plesalec, ki ustvarja pod imenom bboy Viktor. Trenutno obiskuje 5. razred osnovne šole in ko odraste, si želi biti plesni trener in se ukvarjati z IT tehnologijami.

Najpomembnejši član njegove družine je oče Slava: "Je močan, prijazen in zabaven. Prišli smo iz Ukrajine, ker tam zdaj poteka vojna. Oče ni mogel z nami. Ostal je v Ukrajini in ga zelo pogrešamo. Moje sanje so, da bi oče spet živel z nami in bi se vojna končala." Dan, ko se je v njegovi rodni deželi začela vojna, je zanj eden najhujši. "To je dan, ko se je vse spremenilo." Na plesnem področju je zanj zelo pomemben tudi Samo Polutak Kos , trener plesa. "Ko se je začela vojna, me je OG Samson (Samo Polutak Kos, op. p.) povabil v Slovenijo na trening, povabil me je v svojo ekipo Funky Rokers. Dal mi je veliko priložnosti za nastopanje in treniranje v najtežjem času za mojo družino. Vedno mi pomaga. Naša ekipa je zelo prijazna, vsi fantje in punce so postali moji prijatelji."

Energični plesalec je vesel, da je družina ponosna nanj in ga podpira pri razvijanju talenta. "Tudi sošolci pravijo, da jim je všeč, ko plešem. Najbolj pa me podpirajo mama, oče in OG Samson." "Sem prvak Ukrajine, prvak Evrope, sodeloval sem in zmagal na številnih mednarodnih tekmovanjih ..." niza svoje uspehe. Nikoli pa ne bo pozabil prvega tekmovanja v Evropi. "Imel sem 8 let in povabili so me na nastop v Parizu. Še zdaj se spomnim, kako mi je bilo srce."

Na avdiciji si je želel le, da bi bil nastop všečen

Priprave na avdicijski nastop so se začele tako, da je sam izbral komad, oče pa mu je kar na daljavo sestavil koreografijo, ki se jo je Viktor naučil prek spleta. Na oder je stopil s poškodovano nogo in bal se je, da ne bo mogel nastopiti. Vendar pa je, kot dodaja, razumel, da je to njegova edinstvena priložnost, ki je ne sme zamuditi. "Gledalcem sem želel predstaviti svojo zgodbo in zgodbo drugih otrok iz Ukrajine, v svoji nameri sem bil zelo odločen. Ko sem šel na oder, me ni bilo več strah, želel sem pokazati vse, kar sem pripravil," je razložil. Žirantov se ni prav nič bal. "Želel sem le, da jim je moj nastop všeč." Skrbelo pa ga je, kako bo z njegovo slovenščino – in tudi to je izpeljal odlično.

'Vse, kar vidite, naredim sam'

Za polfinalni nastop so priprave veliko težje, pravi Viktor. "To je popolnoma drugačna predstava, drugačna glasba, slog, prezentacija ... želim predstaviti nekaj drugačnega, hkrati pa ohraniti svoj stil," odraslo razmišlja. Že pet let trenira po 2-3 ure na dan, in to vsak dan – brez prostih dni. "Nimam koreografa ali nekoga, ki bi mi pripravil nastop in me treniral. Vse, kar vidite, naredim sam. Pokažem svoje življenje. Kaj me boli in kaj me veseli. Ali ni to talent?"

Njegov nastop v polfinalu ne bo kar tako: "So stvari, ki jih lažje počnem na glavi kot na nogah," namiguje. Kaj s tem misli, pa še ne želi razkriti. "Ta predstava bo za vse lepe dame. Za deklice, punčke, ženske in babice. Krasijo naša življenja in dajejo svojo ljubezen." Če bi zmagal, bi nagrado v višini 50.000 evrov namenil za pomoč družini. "Želim si, da moja mama ne bi bila več žalostna. Sebi in sestri bi pomagal do dobre izobrazbe. Mogoče bi dal denar na stran za tekmovanja na Japonskem."