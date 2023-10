15-letna Aleksija tvega zlom tilnika, a to je ne ustavi

Kontorcionisti so tisti, ki obvladajo umetnost upogibanja ali zvijanja telesa na nenavaden in nenaraven način. Mednje sodi tudi komaj 15-letna Aleksija Zavec, ki so jo na oder šova Slovenija ima talent prinesli kar zaprto v kovček. Z nami je delila nekaj podrobnosti o tej nevarni dejavnosti, ki jo razveseljuje.

Noge za vratom, popolnoma ukrivljena hrbtenica, stoja na palici z nastavkom v ustih ... Vse to in še več je del 'hobija' mlade, komaj 15-letne Aleksije Zavec, ki se je s svojo izjemno gibčnostjo predstavila žirantom in javnosti na odru šova Slovenija ima talent. "Da dosežeš takšno gibljivost, je treba trenirati skoraj vsak dan," pravi Aleksija. "Je pa tudi res, da moraš imeti malo gibljivosti prirojene." Pojasnila je, da je gibljivost deloma podedovala po mami, sicer pa ogromno dela na sebi. Kot dodaja, pa brez bolečin pri tej dejavnosti ne gre. "Kljub bolečinam v tem uživam, ker je to moj dar, ki si ga želim razvijati." Aleksija tako v zvijanju svojega telesa do skrajnosti uživa, to jo tudi sprošča, ne more pa tega, kot dodaja, početi vsak dan.

Tvega številne poškodbe, a je to ne omejuje Kontorcionizem je sicer eden najbolj nevarnih in najtežjih športov na svetu. "Pri izvajanju gibov in potiskanju delov telesa v nenaravne položaje prihaja do življenjsko neogrožajočih poškodb, kot so zlomi kosti, pretrgane in nategnjene kite, zvini, pretrgane in nategnjene mišice, popokane kapilare zaradi pritiska," je nekaj mogočih poškodb nanizala Aleksija. "Edina smrtna poškodba pa je zlom tilnika." A mladega dekleta tudi to ne ustavi.

"Najbolj nevarna zadeva, ki jo trenutno treniram, je t. i. 'marinelli bend', tj. držanje lastnega telesa samo z usti na posebno pritrjen ustni nastavek. V Sloveniji žal ni trenerjev za 'marinelli bend', ki je v hkrati tako nevarna in hkrati tako privlačna zadeva zame. Moja osebna trenerka je tako svetovno znana kontorcionistka Anastasia Evsigeeva iz Kanade. Treningi z njo pa so zaradi oddaljenosti žal trenutno možni samo prek Zooma," je dodala. Treningi za 'marinelli bend' so izjemno zahtevni, izvajanje teh gibov pa nevarno. "Potrebnih je veliko treningov, predvsem vaj za stabilizacijo hrbtenice in bokov, potrebne so vaje za ravnotežje," je naštela.

Različni odzivi javnosti Odzivi ljudi, ko jo vidijo med izvajanjem trikov, pravi, so zelo različni. "Nekateri so osupli, ne morejo verjeti svojim očem, kaj človeško telo zmore. Spet drugi se zgražajo, če je to sploh zdravo in dobro za moje telo. So pa tudi ljudje, ki preprosto mojega početja ne morejo gledati." Mama Aleksijinega hobija sprva ni najbolje sprejela. "Ko sem mami omenila in pokazala, kaj želim početi, je dobesedno doživela grozo, predvsem zaradi posledic, ki lahko nastanejo med izvajanjem. Ampak takoj zatem je mojo odločitev sprejela in me podprla pri moji želji do edinstvenega razvijanja sebe. Z njenimi besedami: Sem tako posebna, tako edinstvena," Aleksijo veseli podpora mame. Ni še znano, ali bomo Aleksijo, ki se je uvrstila v naslednji krog, spremljali tudi v polfinalu šova Slovenija ima talent. Prav gotovo pa je, da bo, če se bo v polfinale uvrstila, pripravila še bolj 'vratolomno' točko.