15-letni čarodej Matriks: Škoda, da ne morem nastopati vsak dan

"S čarovnijo sem se srečal pri 12 letih, ko sem se udeležil prvega master classa pri Magic Aleksandru. Čarovnija me je tako prevzela in navdušila, da sem z master classom nadaljeval še drugo leto in se pozneje prijavil na Talente," je o svojih začetkih povedal Matic Pehljan , ki je razkril tudi, od kod ime Matriks . "Ime Matriks sem si izbral, ker nisem hotel biti Magic ... In še tak priimek imam, da ga ljudje ne znajo izgovoriti oziroma napisati."

Trenutno obiskuje prvi letnik vzgojiteljske šole v Ajdovščini, sicer pa si želi, da bi se lahko preživljal s čaranjem. Zanima ga tudi psihologija, a je med več področji, ki ga zanimajo, pač izbral tisto, ki ga v tem trenutku bolj izpopolnjuje: "Šolanje za psihologa bi mi vzelo preveč časa in se ne bi mogel posvetiti čarovniji," je priznal.

Čaranje mu v življenju pomeni ogromno; najbolj je ponosen na nastop na Slovenija ima talent, boji pa se, da ne bi bil dovolj prepoznaven, ne bi mogel nastopati in postati znan čarodej. "In da bi s tem tudi razočaral bližnje," je še dodal najstnik, ki sicer pravi, da mu kar precej stresa v življenju trenutno predstavljajo lastne misli, saj si preprosto želi biti najboljši v tem, kar počne. Ponosen je, da je prišel v polfinale in da je postal bolj samozavesten, ogromno pa mu pomeni tudi podpora družine, učiteljic, pa tudi vrstnikov.

Matriks, ki je, mimogrede, najhitrejši na šoli v sestavljanju Rubikove kocke, si želi, da bi nekoč napolnil Stožice. Na Slovenija ima talent se je prijavil, ker si želi večje prepoznavnosti, sicer pa so mu starši, ko jim je povedal, da bo nastopil, preprosto rekli, da je nor in ne vejo, po kom se je vzel.

Na polfinale se intenzivno pripravlja tudi več ur na dan. "Vaja, vaja, vaja," je pokomentiral. Z nastopom si želi prepričati vso Slovenijo, za gledalce pa pripravlja nekaj prav posebnega. "Pripravljam nekaj, česar še niso videli," je zaupal.

Če bi zmagal, bi denarno nagrado v višini kar 50.000 evrov namenil dodatnemu izpopolnjevanju čarovniških trikov in napredovanju. V prihodnosti pa si želi prodreti tudi na tuje. "Tako bi bolje živel," pravi. Sicer pa menda že komaj čaka svoj nastop: "Škoda le, da ne morem nastopati vsak dan."

