16-letna Natalija si želi, da bi jo gledalci podprli pri doseganju sanj

Ko se spomni avdicijskega nastopa, jo preplavijo prijetni občutki. "Zadovoljna sem, kar se tiče prve pesmi. Takoj ko sem stopila na oder, nisem imela več treme in skoraj vse je šlo tako, kot sem si zamislila," pravi komaj 16-letna Natalija, preprosto dekle, ki jo že od malih nog veseli petje.

Poje, odkar pomni Svojo pevsko pot je začela zgodaj. "Vedno sem rada pela, že v mlajših razredih sem na šolskih predstavah prepevala in oboževala muzikale, še posebej Annie," pripoveduje Natalija, ki je pri devetih letih začela s pevskimi vajami in nastopi na otroških festivalih. "V prvem letniku srednje šole sem se pridružila pevskemu zboru in takoj vprašala, če bom lahko pela solo na šolski predstavi. In sem," z veseljem doda. Danes vadi z opernim pevcem in se pripravlja na polfinalni nastop, kjer želi prepričati čim širše občinstvo: "Vadim pesem in razmišljam o vseh podrobnostih, kako mora vse izgledati."

Podpirajo jo domači in prijatelji Natalija sicer že ima nekaj izkušen z nastopi, a pravi, da jo pred nastopi še vedno grabi trema. Natalijina družina je njen steber podpore. "Moja mami prihaja iz Slovenije, oče iz Srbije, oba sta ekonomista," pove. Oba starša govorita slovensko, zato je tudi ona brez težav na odru Talentov govorila slovensko. "Imam starejšega brata Stefana in starejšo sestro Isidoro. Smo v super odnosih, del družine je bil dolgo tudi naš kuža Patch," opisuje. Kot pravi, pomembno vlogo v njenem življenju igrajo tudi njeni prijatelji. Z njimi uživa v prostem času, ko bere, riše, peče kolačke ali se preprosto druži.

Navdihuje jo Mariah Carey, "ker je ena izmed najboljših pevk na svetu in sama piše svoje pesmi", pojasni Natalija. "Uspelo ji je, čeprav so ji govorili, da ne bo nikoli ničesar dosegla. Ima božanski glas, razpon, posebno barvo glasu in zaradi nje sem se naučila peti 'whistle notes'."

