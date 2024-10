2Brothers: z ulice na oder pred žirijo

V peti avdicijski oddaji Slovenija ima talent sta pod umetniškim imenom 2Brothers nastopila brata Tine in Rok Zajc. Njuna glasbena pot se je začela pred tremi leti, ko je Tine po selitvi v Ljubljano začel nastopati na ulici. Kmalu se mu je pridružil še Rok, z denarjem, ki sta ga zaslužila, pa si počasi odpirata nova vrata. Odkrito sta spregovorila o svojih začetkih in ciljih za naprej.

OGLAS

2Brothers FOTO: POP TV icon-expand

Tine, ki je na ulici začel nastopati prvi, priznava, da so bili prvi koraki težki: "Ko sem šel prvič, sem samo hodil po ulici, bilo mi je kar slabo, ker me je bilo strah, kaj si bodo drugi mislili." Že naslednji dan je premagal strah, pričel igrati, nato pa se mu je pridružil tudi brat. Skupaj sta šla na ulico predvsem zato, ker sta želela pridobiti izkušnje in sta sledila misli, da sta šla 'na ulico, da ne pristaneš na ulici'. Ko sta svojo glasbo pripeljala do odra Talentov, sta se želela predvsem predstaviti širši publiki. "Na oder Talentov sva se odločila stopiti, da povečava svoje občinstvo in pokaževa Sloveniji energijo, ki jo imava, ko igrava na ulici. Čutila sva, da lahko na tak način narediva nekakšen preskok v karieri," sta pojasnila. "Seveda je bilo igranje na ulici vir nekega zaslužka, hkrati pa način, kako izboljšati nastopanje, igranje, petje in krepiti samozavest."

2Brothers FOTO: POP TV icon-expand

Po izobrazbi zgodovinar in mikrobiolog, v srcu pa glasbenika Tine je sicer zaključil dodiplomski študij zgodovine, Rok pa po zaključenem študiju mikrobiologije študira na magistrskem študiju uporabne statistike. Rok je prav tako aktiven skavtski voditelj, Tine pa trenutno dela v trgovini s telefonsko opremo. Kljub neglasbeni uradni izobrazbi, glasba predstavlja velik del njunega vsakdana. Tine se je začel kitaro učiti v osnovni, Rok pa v srednji šoli. "To nama je predstavljalo osnovo za vse nadaljnje glasbene podvige," pravita. Tineta je zanimal glas, Roka pa orglice, zato se je vsak razvijal v svojo smer. Od Ljubljane do Kopra "Uličnega nastopanja pa me je bilo strah, kar me je k temu pritegnilo," pove Tine, ki je na ta način krepil samozavest in glasbeni izraz. Sprva sta igrala le v Ljubljani in kasneje tudi v Kopru, a z razširitvijo zasedbe, ko se jima je pridružil še tretji član, in nakupom ozvočenja z denarjem, ki sta ga zaslužila na ulici, sta začela nastopati na manjših festivalih, v barih in na zasebnih dogodkih po Sloveniji.

2Brothers FOTO: POP TV icon-expand

Jasni cilji za prihodnost Njuni cilji pa presegajo le ulične nastope in manjše dogodke. "Rada bi se čim bolje uvrstila na šovu Slovenija ima talent," pravita. Ob tem načrtujeta nastope z akustično zasedbo, želita pa začeti igrati tudi avtorske pesmi v tradicionalni bendovski zasedbi. Že zdaj ustvarjata lastne skladbe, ki jih predstavljata na koncertih in uličnih nastopih, trenutno pa se pripravljata na izdajo prvih dveh pesmi. "Za prihodnost imava veliko željo po izdaji albuma, vendar konkretnih načrtov za to še nimava," dodajata. Njune glasbene sanje segajo tudi čez meje Slovenije. "Večina glasbenikov sanja o igranju v tujini in midva nisva izjemi," priznavata, a trenutno se želita najprej posvetiti pridobivanju slovenskega občinstva. Nastop na Talentih za brata Zajc predstavlja pomemben korak v njuni glasbeni poti. "Pomeni nama neko novo poglavje v najini zgodbi," pravita in dodajata, da sta zadovoljna s komentarji žirantov, ki sta jih kljub nekaj napakam v nastopu uspela navdušiti in si tako zagotoviti vstop v naslednji krog.