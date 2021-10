Izbrani so vsi polfinalisti osme sezone

Letošnja osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent je v petih avdicijskih oddajah postregla s številnimi zanimivimi talenti, zvezdniška žirija in voditelja šova pa so petim srečnežem podelili zlati gumb in jih poslali naravnost v polfinale. A nocoj jih je čakala zelo zahtevna šesta avdicijska in odločitvena oddaja, saj so se Ana, Marjetka, Branko in Lado morali zapreti v sejno sobo in izbrati še ostale polfinaliste.

Še pred tem pa so gledalci in žirija videli še nekaj nastopov talentov. Prva je na oder stopila 23-letna Mariborčanka Manca Vukelič , plesalka in zračna akrobatka, ki se navdušuje nad sodobnim cirkusom. "Moja točka ima pomen, in sicer začetek predstavlja vse, kar sem delala v življenju, sem hitela in imela motne hranjenja. Dokler me telo ni izdalo in potem sem spet našla svojo iskrico, kjer sem zdaj, polna energije," je razložila Manca, ki sicer trenira dvakrat na dan, pet dni na teden. "To je bila prava športna poezija," je komentirala Marjetka, Ana pa dodala: "Pokazala si različne zvrti! Tekmuj samo sama s seboj! Imaš štirikrat "ja". Druga je na oder stopila 18-letna pevka Nina Kosovel , ki je navdušila z odličnim soul petjem in brez oklevanja žirije dobila štirikrat "ja". Naslednja se je predstavila 16-letna pevka Maruša Mlakar iz Poljčan, ki pa je Lada in Branka navdušila, Ano in Marjetko pa pustila hladni glede odrskega nastopa, a je vseeno dobila štirikrat "ja".

Svoj talent je predstavil tudi 30-letni pevec Alen Hasanagić , ki je bil kratek čas tudi član skupine New Game Over , zapel pa je pesem All Of Me in dobil stoječe ovacije. "Vau, imaš pa res lep glas in si se prav odločil za solo kariero. Jaz sem tvoja oboževalka!" je povedala Marjetka, Branko pa dodal: "Izbral si komad, ki ga nisi do konca izpeljal in to je slabo." Alen je po napetem Ladovem govoru dobil trikrat "ja". Na oder Talentov sta nato stopila Gaber in Ruben , stara 15 in 17 let, glasbenika, ki delujeta pod imenom Pio Cellos , ki jima je Marjetka podelila ne, saj je slišala preveč napak, a sta mladeniča dobila trikart "ja" in uvrstitev v naslednji krog.

Nastopil je tudi povratnik, 14-letni čarodej Luka Širca , ki je prišel izkoristiti Drugo priložnost, ki jo je dobil v eni od avdicijskih oddaj. Luka je za svoj zahteven nastop z lončki dobil stoječe ovacije in odobravanje žirije . "Upošteval je naša navodila in prav je, da ga nagradimo. Luka, odlično izkoriščena Druga priložnost," je komentiral Branko. Luka je dobil trikrat "ja". Na odru se je svoj talent pokazala tudi 29-letna pevka Adanaya , ki se je predstavila s petjem. Najprej je zapela mirno balado, nato pa še energičen K-pop komad, in sicer v korejščini. Adanaya je dobila trikrat "ja" in se uvrstila v naslednji krog. Videli pa smo tudi kolaž talentov, kjer so se predstavili Konrad Koren in papiga Kaja ter Ivan Vuković , ki se niso uvrstili v naslednji krog. Kot zadnja avdicijska točka sezona pa so se predstavile pevke Špela, Nika, Nina in Anja , ki slišijo na ime Ain't Harmony . Zapele so pesem Christine Aguilera Something's Got a Hold On Me , za kar so dobile štirikrat "ja".

Gledalci so lahko videli tudi zakulisne posnetke in zabavne momente žirije iz avdicijskih oddaj, kjer so Ana, Marjetka, Branko in Lado pokazali celo paleto čustev - od strogosti do igrivosti. Na koncu oddaje pa jih je čakala zelo zahtevna naloga, saj so morali izbrati vseh 25 polfinalistov, ki se bodo petim dobitnikom zlatih gumbov pridružili v polfinalnih oddajah.

Polfinalisti osme sezone šova Slovenija ima talent - po abecednem vrstnem redu - so: Ain't Harmony, Ana Grdadolnik, Anja Vodošek, Booom!, Cantare, David Stojanović, De liri, Dino Petrić, Emilija Domić, Jenna D, Kostja Komel Nardin, La Vita, Marko Stanković, Martin Arbi, Maša, Maša Ferme, Matic Klemenc, Miro Gavrić, Misfits, Muzikalci, Nushy, Pio Cellos, Sebastjan Spital, Suzana in Julija, Tajda Korče, Tamia Šeme, Tereza Kavka, Til Čeh, Tina Pezdirec in Žigan Kranjčan.



