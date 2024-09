8-letni Edvard in 7-letna Frida očarala, Lado stisnil zlati gumb

V prvi oddaji jubilejne, desete sezone Slovenija ima talent, se nam je predstavilo obilo vrhunskih talentov. Popeljali so nas preko smeha, solz in navdušenja celo do zlatega gumba, ki ga je komaj 8-letnemu Edvardu in 7-letni Fridi, izjemnima matematikoma in šahistoma, namenil Lado!

OGLAS

Za žirantsko mizo so v deseti sezoni znova sedli izkušeni žiranti Ana Klašnja, Marjetka Vovk, Lado Bizovičar in Andrej Škufca, voditelja Sašo Stare in Peter Poles pa sta svečano otvorila novo sezono šova Slovenija ima talent, ki se je začela spektakularno – s torto in zlatim gumbom. Nastopajoči so znova dokazali, da je v slovenskem bazenu še ogromno skritih talentov, ki čakajo na pravi trenutek, da se pokažejo svetu.

Prvi trije pevski nastopi očarali žirante

Martin Gomboc se je predstavil z avtorsko skladbo. FOTO: POP TV icon-expand

Prvi je nastopil Martin Gomboc iz Mojstrane, po poklicu voznik tovornjaka. 22-letnik v prostem času piše avtorsko glasbo. "Probleme, ki jih imam, preprosto zapakiram v komad," je povedal ustvarjalec, ki ima zdaj že okoli 30 avtorskih pesmi, za katere pravi, da so njegovi otroci. Martin je še dodal, v šov prišel ne po denarno nagrado, ampak sam sebi dokazati, da zmore. Med petjem so bili tako občinstvo kot žiranti navdušeni. Ana je v njem videla ne le glasbenika, ampak tudi humorista, nastopača. Marjetka je njegov nastop imenovala za definicijo popolnega nastopa. Lado je pristavil, da se veseli njegovega albuma. Vsi štirje žiranti so mu podarili vsak svoj 'da' in uvrstil se je v naslednji krog.

Preprosta 16 letnica je očarala z močnim glasom FOTO: POP TV icon-expand

Natalija Jovanović, ki sicer živi v Beogradu, a obvlada slovenski jezik, saj je njena mami Slovenka, oči Srb, doma pa govorijo slovensko, je naslednja, ki je stopila na oder. V njeni družini se načeloma vsi ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo. 16-letnica je pela Sinatrovo My Way v izvedbi Celine Dion in naravnost navdušila. "Natalija, si zelo odraslo in zelo dobro zapela," je dejala Ana. Andrej je želel slišati še, kako zapoje v srbskem jeziku. Tudi z drugim komadom je navdušila občinstvo. Lado je bil očaran nad njenim petjem. "Meni se zdi, da smo odkrili glas sezone," je dodala Marjetka. S štirimi da je napredovala v naslednji krog.

Slauca je prišla spodbujati soproga. FOTO: POP TV icon-expand

Tomi Tratnik, z umetniškim imenom Slauc, je navdušen rocker. Po poklicu je sicer kuhar, a lani so domačo gostilno zaprli zaradi pomanjkanja kadra. V gostilni, v kateri je delal, je tudi spoznal svojo ženo, ki ga je pospremila na Talente. Slauc je priznal, da je prišel na oder uresničiti svoje sanje. Njegova želja je ustvariti glasbeno skupino, saj zaenkrat še ustvarja sam, išče pa še dva člana. Na odru je dobesedno zažigal in žiranti, pa tudi občinstvo, so uživali ob njegovem petju. "Tvoj vokal je top," je pokomentirala Marjetka. Le Lado je podvomil vanj, češ da je 'premehek' za rockerja. Kljub temu je od vseh štirih žirantov prejel 'da' in napredoval v naslednji krog. Mojstrski Dunking Devils

Dunking Devils so v svojo točko domiselno vključili Ano FOTO: POP TV icon-expand

Dunking Devils, seveda nova generacija, in ne tista, ki je na Slovenija ima talent že nastopila pred leti, so prišli pokazati, da se zgodba akrobatske ekipe nadaljuje. Svoj nastop so pričeli kot Mat in Pat iz risanke A je to, nato pa mojstrsko nadaljevali z vratolomnimi akrobacijami ter zabijali na koš kot za šalo. Ekipa je dobesedno zavzela celoten studio. V nekem trenutku si je eden izmed članov na ramena posadil Ano in drugi je poletel čez njo ... Ana je bila navdušena, občinstvo in ostali trije žiranti tudi. "Super akrobati ste, res," je bil navdušen Andrej. S štirimi 'da' so napredovali v naslednji krog. Ena točka za štiri 'da', druga za štiri 'ne'

Aval ni uspela prepričati žirantov FOTO: POP TV icon-expand

Pevka Maruša, ki nastopa pod imenom Aval plus minus, in je ravno v času izdaje albuma s svojo avtorsko glasbo, si je želela neposredne uvrstitve v polfinale z zlatim gumbom. Suvereno je stopila na oder in se predstavila s svojo avtorsko pesmijo z naslovom Kolač. Po prvih nekaj sekundah petja je 37-letnico Lado že presenetil s pritiskom na gumb, a ne na zlatega. Zasvetil je rdeč X. Kmalu je enak gumb stisnil še Andrej. Lada je motilo med drugim tudi, da ni razumel besedila. "Treba se je naučiti peti. Imeti je treba nekaj več kot 'kolač, božaj mi lase'," je dejal Lado. Tudi ostalim žirantom njena točka ni bila všeč. Prfejela je štiri 'ne'. Aval je bila razočarana.

Sežančan Manuel Perhavec je Ano in Marjetko očaral z glasom FOTO: POP TV icon-expand

Naslednji nastopajoči, Manuel Perhavec, ki podobno kot Slauc, prihaja iz gostilniške družine, je na oder prišel po zaslugi prijatelja – ta ga je prijavil na skrivaj. 24-letnik iz Sežane je dejal, da si želi nekoč živeti od glasbe, nato zapel italijansko šansono. Nad izborom Lado sprva ni bil najbolj navdušen, a je Manuel dokazal, da je bil izbor pisan njemu na kožo. "Manuel, to smo mi čakali," je po nastopu pokomentirala Marjetka. "Jaz sem si prav predstavljal, kako mlatim burrato in oljčka," je dodal Lado. Marjetko in Ano je Manuel očaral z glasom. S štirimi 'da' je nadaljeval v naslednji krog. Gibalni točki občinstvo dvignili na noge

Nadja tokrat ni prepričala FOTO: POP TV icon-expand

24-letna Nadja Arhar iz Kranja obožuje ples ob drogu, prej pa je plesala standardne in latinskoameriške plese, tako da jo ples spremlja že od otroštva. V srednji šoli, je zaupala, da se je malce zgubila, nato pa ji je sestra svetovala, da se ji pridruži pri plesu pri drogu – in tam je spet našla srečo in zadovoljstvo. Nadja je osupnila z gubčnostjo, močjo, seksapilom in eleganco. Požela je stoječe ovacije občinstva. Zanimiva, atraktivna ... bom kratka in jedrnata. Moj da," je povedala Marjetka. Prejela je tudi Ladov 'da'. Ana si je zaželela še malo več Nadje in ji dala 'ne'. Andrej je pristavil tretji 'da' in Nadja se je uvrstila v naslednji krog.

22 letni Tilen Grašič je ganil žirante FOTO: POP TV icon-expand

Naslednja točka je bila tudi plesna. 22-letni Tilen Grašič se že od nekdaj ukvarja z breakdanceom in prišel je predstaviti ne le ples, ampak to, kar čuti, in v čemer pravi, da je velikokrat osamljen. Iskreno je spregovoril o tem, da ga mami v umetnosti in življenjskem slogu, ki ga ubira, razume in podpira, oče pa ne razume njegovega načina, kar čuti kot bolečino. S točko si je zadal pokazati, kar čuti. Tilen je požel aplavz že med izvedbo gibalno in izrazno dovršene točke, Ana in Marjetka sta bili popolnoma ganjeni – in na koncu objokani. "Tvoj pogled, to je tisto, kar loči gibalca od umetnika," je pokomentirala Ana. Tudi Andrej, Marjetka in Lado so bili prevzeti. "Imaš vse, kar rabi umetnik," je bil kratek Lado. S štirimi 'da' je napredoval naslednji krog. Neli Ladu postavila 'diagnozo'

Zabavna Neli Zajc presenetila s prijetnim glasom FOTO: POP TV icon-expand

Neli Zajc je 20-letnica, ki je takoj ob prihodu na oder povedala, da se opravičuje, ker hitro govori, ampak da ima ADHD, da pa je prišla, da nekaj zapoje. Neli je spila kozarec vode, sedla na stol in zapela. Nekaj besed in v studiu je zadonel aplavz. Žiranti so med nastopom prikimavali, Marjetka jo je občudujoče gledala. Neli je zgrešila besedilo, a se simpatično popravila in nadaljevala. "Ti si tako simpatično in odkrito dekle," je bil navdušen Andrej. "Ko si začela peti, se mi je zdelo, da si našla stik z umirjenim delom sebe," je dodal. Lado je pokomentiral njeno 'izvenserijsko osebnost' in vstop mu je bil zelo simpatičen. Vse žirante je zanimalo, kako lahko nastop nadgradi – s štirimi 'da' je šla v naslednji krog. Zlati gumb za mala genija!

Edvard in Frida sta s svojim talentom vse pustila odprtih ust FOTO: POP TV icon-expand

8-letni Edvard in 7-letna Frida, ki sta pred nastopom priznala, da si želita zlatega gumba, sta na oder prišla pokazati prav poseben talent. "Talent imava pri matematiki, šahu – jaz sem prvak pri 8 letih, Frida je prvakinja do 8 let. Lani sem se naučil 1.511 decimalk 'pi-ja'," se je skromno pohvalil Edvard. Izvesti sta prišla točko, ki jo lahko izvede bojda le promil šahistov na svetu. Izziv: 33 kombinacij 4 figure, Lado je izbral kombinacijo 10. Prebral je pozicije, kje stojijo figure, Frida pa jih je postavila na polja. Lado je nato po želji premikal figure in glasno govoril polja, na katera naj figure postavi. Edvard je moral v glavi izračunati premike in na koncu povedati, kje določene figure stojijo. Štirje premiki in Edvard je uganil vse pozicije. Lado je znova govoril kombinacije, Frida je premikala figure – Edvard je vse spremljal in po 20 potezah suvereno povedal, na katerem polju je katera figura.

Zlati gumb za Edvarda in Frido! FOTO: POP TV icon-expand

"Vidva sta naredila šov iz šaha," je bil kratek Andrej, ki je praktično ostal brez besed. Lado, ki je bil očaran nad nastopom, je vstal in jima izpolnil željo: stisnil je zlati gumb! Evdard in Frida sta bila popolnoma presenečena, nato pa popolnoma umirjena odkorakala z odra. Zlati gumb je tako tokrat pozlatil izjemna šahista, ki sta dokazala, da se tudi iz šaha lahko ustvari pravo šov točko. Ne zamudite naslednje oddaje, v kateri nas čakajo novi izvirni in nadvse osupljivi nastopi. Prihodnjo nedeljo ob 20. uri na POP TV! Vse zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO.