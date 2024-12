Acro Connection: Pozirala sva tudi na skali, okoli katere je bil samo prepad

V deseti in s tem tudi zadnji epizodi spletne oddaje POPIN: Slovenija ima zvezde, smo tokrat gostili Aljo in Matjaža, par, ki ju poznamo tudi pod imenom Acro Connection. Aljo in Matjaža smo spoznali v deveti sezoni šova Slovenija ima talent, kjer sta tako žirante kot tudi gledalce navdušila s svojo eleganco med izvajanjem akrobatike v paru. Prepričala sta tako gibalno kot tudi z ljubeznijo, ki sta jo na odru vedno znova pokazala kot del svoje točke. Danes par poučuje akrobatiko v paru tudi amaterje in pravita, da se s trdim delom tega lahko nauči kdorkoli.