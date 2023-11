Acro Connection za polfinale gledalcem pripravlja posebno presenečenje

Acro Connection sestavljata Matjaž Pezdirc in Alja Gomilar Zickero, 26- in 24-letna športnika, ki sta povezana tudi zasebno. Spoznala sta se leta 2017, ko so s sošolci na vajah poskušali poustvariti kakšno akrobatsko pozo v paru, ki so jo videli na družbenih omrežjih, nekaj mesecev pozneje pa je med njima preskočila iskrica in postala sta par tudi zasebno. "Med prvim lockdownom zaradi covida-19 sva se odločila, da se malo resneje naučiva osnov akrobatike v paru, tako sva po spletu iskala različne videe, kjer so razlagali tehniko ali pa sva iz samih videov skušala razbrati, kaj morava narediti. Takrat sva se odločila, da odpreva svoj Instagram profil, ki bo namenjen samo posnetkom in slikam različnih akro vsebin," sta povedala o svojih začetkih.

Kaj pa ime?

"Pri izbiri imena Acro Connection sva imela kar nekaj težav, saj sva želela, da je ime nekaj edinstvenega. Pri tem nama je pomagala prijateljica Maja in skupaj smo se odločili za Acro Connection, ki opisuje naju kot akrobata, saj rada izvajava različne vrste akrobacij in jih povezujeva med seboj," sta zaupala. Zdaj že tri leta tudi poučujeta druge.

Njun največji padec je predstavljal dejanski padec – Matjaž je namreč padel s kolesom in si poškodoval ramo, kar ju je za celo leto ustavilo pri treniranju in nadgrajevanju znanja. Vseeno sta se po padcu pobrala, povezala sta se z akrobati iz tujine in znanje tako pridno nabirata tudi onkraj slovenskih meja.

Acro Connection se opisujeta kot akrobatski duo, ki želi svojo ljubezen do akrobatike v paru na čim bolj zabaven in kreativen način približati drugim. "Najbolj ponosna sva na najino akro skupnost, ki je trenutno največja v Sloveniji. Zelo sva hvaležna vsem najinim vadečim, ki so v tem času postali najini prijatelji in naju podpirajo tudi na poti pri Slovenija ima talent." Zase sicer pravita, da sta vztrajna, delavna in pozitivna. In prav ta naravnanost jima je pomagala tudi na oder Slovenija ima talent.