Ahmed Kullab: Razumem, zakaj je določenim ljudem težko gledati moje točke

"Veliko ljudi me vidi kot njihovega predstavnika in to je bil moj cilj. Da se ljudje prepoznajo v moji točki. Da gledalec, ki me gleda, da začuti mojo točko in se v njej vidi. Ko začutim odziv ljudi, tako na ulici kot na Instagramu, vidim, da sem to dosegel. Rečejo mi, da začutijo mojo točko, da čutijo, kar čutim jaz," je za 24ur.com povedal Ahmed Kullab , eden od desetih finalistov šova Slovenija ima talent.

Ahmed pravi, da ima veliko ljudi podobne zgodbe, kot je njegova, a da nima vsak priložnosti svoje zgodbe deliti z ljudmi, kot jo je imel on. Povedati svojo zgodbo na odru Slovenija ima talent je zanj velika čast, ki si jo bo za vedno zapomnil. "Razumem, zakaj je določenim ljudem težko gledati moje točke. Ker v njih pripovedujem težke zgodbe, ki jih piše življenje. In po avdicijski točki je veliko ljudi govorilo z menoj o svojih izkušnjah, četudi niso bile podobne ali enake, kot je bila moja. To so zgodbe, ki se dogajajo, in teh zgodb v medijih ni veliko. Zato je moja točka veliko ljudi tako močno zadela, ker je bila tako realna in tako žalostna. Hvaležen sem, da je produkcija šova Slovenija ima talent dala priložnost takšni točki. Hvaležen sem tudi ljudem, da so sprejeli mene in mojo zgodbo takšno, kot je. Pred avdicijo me je bilo precej strah, kako bodo gledalci sprejeli moj nastop."