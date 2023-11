Ahmed Kullab: Verjamem, da imam možnost zmagati.

Ahmed Kullab se že pridno pripravlja na veliki finale šova Slovenija ima talent. Ponosen je na svojo polfinalno točko, pozitivni odzivi žirije in občinstva pa mu vlivajo moč za naprej. 31-letni Palestinec verjame, da ima v velikem finalu možnost zmagati.

"Resnično sem ponosen na to, kar sem naredil v polfinalu, in še bolj ponosen, da sem mnogim dal občutek, da smo vsi enaki in da vedno obstaja upanje, da lahko kdor koli nastopi v šovu Slovenija ima talent," je za naš portal 24ur.com povedal 31-letni Palestinec, ki je že na avdiciji žirante in občinstvo s svojo točko ganil do solz.

FOTO: POP TV

"Reakcija, ki sem jo dobil od ljudi, je bila res močna. Veliko je bilo pozitivnih povratnih informacij o mojem nastopu in ljudje so me spraševali, kako lahko nadzorujem svoje poteze na odru in delujem tako močno z vsemi občutki, ki so jih prejeli od mene. Zelo sem zadovoljen s povratnimi informacijami sodnikov," nam je še zaupal Ahmed Kullab, ki za finalno točko še nima jasnega načrta. "Zagotovo pričakujte novo zgodbo, recimo lepo zgodbo. Potrudil se bom, da bodo ljudje ob tej zgodbi čutili dobre in lepe občutke," je namignil in razkril, da se že uči novih gibov.

Poudaril je, da se bo potrudil narediti dober šov. In ker verjame, da je vse mogoče, verjame tudi v to, da lahko v velikem finalu osvoji glavno nagrado. "Verjamem, da imam možnost zmagati. Gledalcem sporočam, da imamo vsi zgodbe in da jih lahko predstavimo na lep način, tudi če so te žalostne. Vedno mi je pomembno, da med nastopom ljudje čutijo z mano."