Ahmed sledi sanjam: Si to, kar misliš

Ahmed Kullab , palestinski plesalec in cirkusant, je že več kot desetletje v svetu umetnosti. V plesu združuje elemente breakdancinga s sodobnim plesom, svojo umetniško pot pa je začel leta 2010 kot akrobat, nato pa dve leti pozneje še kot plesalec. "Želim delati tisto, kar ljubim," je povedal Ahmed, ki je v Slovenijo prišel kot prostovoljec preko projekta Evropska solidarnost (Erasmus Plus) za eno leto, delal pa je z organizacijo Skala in cirkusom Fuskabo. Ahmed je povedal, da takrat ni imel velikih načrtov. "Preprosto sem sledil svojim sanjam in verjel sem, da se bodo nove priložnosti odprle. Slovenija me je sprejela in navdušila, zato sem se odločil ostati dlje."

Svojo družino Ahmed opisuje kot "eno najbolj prijetnih". Starša živita v Palestini skupaj z njegovim starejšim bratom. Oče dela kot avtomehanik, mama pa je brezposelna. Ima dva brata in sestro – obe sestri in mlajši brat so poročeni in imajo otroke. Z vsemi se dobro razume in z njimi se sliši skoraj vsak dan. Zaupal je, da se na domačih tleh kot umetnik ni mogel dobro razvijati. "Slediti sanjam v Palestini je težko ob okupaciji in smrtih, ki te obdajajo. Ampak jaz sem sledil sanjam," je pojasnil. "Družina verjame vame in ves čas me dalje žene občutek, da lahko kot umetnik nekaj naredim za moje ljudstvo in mojo državo. Vedno se trudim svojo državo predstaviti v svetli luči."

Zlati gumb je bil zanj presenečenje in velik dosežek

Mladi ustvarjalec, ki v prostem času uživa ob dokumentarnih filmih in vrtnarjenju, posebej pa se sprosti, ko sede na klop na Ljubljanskem gradu, je ponosen na zlati gumb, ki ga je prejel v avdicijski oddaji. "Ljudje pravijo, da je veliko plesalcev, a da se drugače gibam, da moje telo vodijo čustva in da se lahko z mano, ko sem na odru, poistovetijo. Nikoli nisem mislil, da bom prišel tako daleč. Ta gumb je zame ogromen dosežek in obenem priložnost, da predstavim svojo domovino Palestino na svetovnem prizorišču umetnosti," je dejal Ahmed po zlatem gumbu.

Če zmaga, bi pomagal družini

Na polfinalni nastop se je intenzivno pripravljal in dolgo iskal ideje. "Vadim nove spretnosti ter ustvarjam glasbo. Zelo sem navdušen, da bom znova nastopil v Talentih," je povedal. Za Ahmeda zmaga v oddaji Slovenija ima talent ne bi pomenila le osebnega uspeha, temveč priložnost, da svetu predstavi svojo zgodbo in kulturo. Sanja o tem, da bi se povzpel med najboljše plesalce na svetu. Če bi zmagal, bi denar namenil za nakup hiše za svoje starše in ostalim družinskim članom, da bi bolje živeli. Sicer pa pravi, da si želi le narediti nekaj dobrega tudi za ljudi tu, v Sloveniji, ki je postala njegov drugi dom, njegova druga družina. "Če si vsak dan nekaj ponavljaš, boš to začel verjeti. In četudi je laž, se bo zgodilo, postalo resničnost. Preprosto rečeno – si to, kar misliš," je še razkril svoj življenjski moto. Ne zamudite naslednje polfinalne oddaje Slovenija ima talent v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Vse zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO.