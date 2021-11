Ain't Harmony poleg petja obljubljajo še elemente presenečenja

Na zadnji avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent so se kot zadnje predstavile pevke Anja, Nika, Nina in Špela, ki so zapele pesem Christine Aguilera Something's Got a Hold On Me in se z navdušenjem žirije hitro prebile v ospredje. Zdaj mlade pevke, ki slišijo na ime Ain't Harmony že komaj čakajo nedeljo, ko bodo stopile na polfinalni oder. "Zelo se že veselimo nastopa, seveda pa imamo tudi malo pozitivne treme. Vendar nas ta ne ustavlja, ampak nam daje dodatno motivacijo in energijo za nastop. Za nedeljski nastop menimo, da smo dobro pripravljene, saj smo v točko vložile veliko truda in energije," so povedale Ain't Harmony, ki si polfinalni nastop jemljejo kot nov izziv v karieri. "Napredovanje v polfinale pomeni nov izziv. Odločile smo se, da naš nastop v polfinalu še dodatno popestrimo in s tem navdušimo gledalce. Z intenzivnimi vajami smo pričele takoj, ko smo se uvrstile naprej. Večkrat na teden smo se dobile z našimi mentorji in vadile točko. Poleg tega je vsaka izmed nas imela individualne vaje, na katerih je vadila svojo pevsko linijo. Na nastop pa smo se z rednimi vajami pripravljale tudi doma. Več pa naj ostane skrivnost – prepustite se presenetiti."