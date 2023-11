Ajda Stina Turek med študijem spoznala tudi Lionela Richieja

Ajda Stina Turek je v četrti polfinalni oddaji Slovenija ima talent navdušila s svojo točko, a žal ni prišla v finale. Pravi, da je izjemno vesela, da se je vrnila na oder priljubljenega šova, saj se je pokazala v drugačni, bolj odrasli luči kot prvič. Ajda je namreč nastopila že v prvi sezoni in prav komentarji takratnih žirantov so ji dali veter v krila, saj se je po tisti izkušnji odločila, da se bo še bolj izobrazila o glasbi in da se bo glasbeno izpilila.