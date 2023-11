Ajda Stina Turek: V prvi sezoni zavrnjena, zdaj stopa na polfinalni oder.

Ajda Stina Turek je povratnica; na oder Slovenija ima talent je prvič stopila že v prvi sezoni, a so jo takrat zavrnili. Neuspeh je ni potrl – dal ji je dodaten zagon in odločno, tedaj komaj 16-letno dekle je v petje usmerilo še več energije. Leta 2018 je z najvišjimi ocenami – Summa Cum Laude diplomirala iz Vocal performance na Berklee College of Music v Bostonu, ZDA. Nekaj, česar Ajda pravi, da ne mara, je predsodek, da 'ni talent, če je petje študirala'. "Ne zavedajo se, da je na talentu treba veliko delati, da ga res obvladaš," je povedala.

Po številnih nastopih, festivalih in celo izdaji treh albumov je pot mlado pevko pripeljala nazaj na oder Talentov. "Lansko leto sem se preselila po nekaj letih nazaj v Slovenijo in si želim, da bi me slišalo več ljudi. Slovenija ima talent je odlična priložnost za to, da me sliši Slovenija. Poleg tega pa imam rada izzive, da se mi nekaj dogaja in rada grem izven cone udobja, ker to pomeni samo rast in moč," je razložila.

Iz cone udobja je Ajda stopila že mnogokrat. Med drugim recimo pri 20 letih, ko je sama odšla v Ameriko in se na hitro osamosvojila. "Vedno sem se znašla. Iz vsake težke situacije sem se rešila in to me je naredilo samozavestno. Rada imam zabavne ljudi in ljudi, ki si upajo več, ljudi, ki ne obsojajo in sprejemajo druge z njihovimi posebnostmi, jih ne želijo spreminjati. Pri sebi sem ponosna ravno na to, da se vsak dan trudim biti boljša, ker vem, da je v vsakem dnevu prostor za rast. Poleg tega pa sem ponosna na vse svoje glasbene in osebne dosežke." Predvsem je ponosna, da je leta 2019 na Popevki prejela nagrado za najbolj obetavno avtorico/izvajalko za avtorsko skladbo V melodiji večnega dueta, ki jo je napisala za dedka Janeza, ki je zdaj že pokojen. "Neizmerno ga pogrešam, saj sva si bila zelo blizu. Ta pesem govori o tem, kako pogrešam najino petje, še posebej ljudsko pesmico Bleda luna, ki sva jo tako lepo zapela, da mi je šlo vedno na jok," je obudila spomine.

Na odru preprosto uživa

Ajda Stina, ki jo osrečujejo fant, prijatelji, njen mucek, glasba in sodelovanje z različnimi glasbeniki, nastopanje in improvizacija na odru ter druženje z babicama in dedkom, se opisuje kot prijazna in odprta oseba, razigrana, ljubeča in zvesta. Kot pravi, se na odru počuti odlično. "Na odru si res upam. Uživam v glasbi in interakciji s publiko in to se tudi vidi v mojem nastopu. Ko pojem, se čisto sprostim in občutek imam, da sem sposobna vsega in da mi nihče nič ne more. Kot da je svet moj."

Želi si tudi prodora na tuji trg. "Kljub temu, da sem bila v Ameriki, da sem igrala na križarki, sem si vedno želela, da bi lahko postala slavna, pa ne zaradi slave same, ampak zaradi tega, ker bi rada doživela nastop pred večtisočglavo množico in rada bi živela od nastopanja, imela zabavne projekte. Se mi zdi, da se ti pač več dogaja, pa tudi spoznaš ljudi z vsega sveta in to mi je vedno bilo v veselje." Največji stres ji povzroča iskanje nastopov, prav tako pa so zanjo težavna obdobja, ko nastopov ni. "Takrat se moram tudi finančno drugače znajti," pravi.

Mlada pevka se je sicer znašla tudi v času epidemije covida-19. Zaradi ukrepov so ji odpadali nastopi, a je našla način, da je ustvarjala in počela, kar jo veseli. "S fantom sva veliko igrala šah, pa sestavljala sestavljanke, telovadila sva skupaj. Moj nov hobi je bil snemanje priredb in nastopanje pred kamero, objavljanje posnetkov vsak dan, četudi moj nastop ni bil perfekten. Izpolnjevala sem glasbene želje in sem želela osrečiti ljudi."