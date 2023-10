Ajda Stina Turek: Vesela sem, da so me v prvi sezoni zavrnili

Na avdiciji si povedala, da si se Talentov udeležila že v prvi sezoni, ko si imela 16 let. Kako se spominjaš tistega nastopa?

Tja sem prišla kar najstniško samozavestna, saj so me v oddajo povabili in to mi je dalo neko lažno upanje. Pela sem pesem I Will Always Love You od Whitney Huston. Mislim, da sem jo za svoja leta precej dobro odpela, a je žirija povedala, da sem za to pesem in njeno besedilo premlada, saj še nisem doživela prave ljubezni. To se je meni zdel smešen razlog, a pač nisem imela kaj ... Seveda to ni bila izkušnja, ki sem si je želela takrat, a v življenju je tako. V tistem trenutku mi enostavno to ni bilo namenjeno in danes sem vesela, da se je tako zgodilo.