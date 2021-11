Alenka Gotar: Presrečna sem za Tino in zelo ponosna

"Ne morete si predstavljati, kako zelo sem vesela, da se je Tina uvrstila v finale. In to z mojo pesmijo! Kot sem že zapisala na Facebooku, je to zmagovalna pesem in le redko kdo jo zmore res dobro, zmagovalno zapeti! Zdi se mi, da dandanes mladim in nekaterim urednikom ni več pomembna kvaliteta petja, temveč bolj šov in slava, kar resničnosti šovi poosebljajo. Tina pa stavi na glas, kvaliteto petja in to je to! In ko je gospod Čakarmiš v komentarju rekel, da bom jaz zagotovo ponosna: ja, res sem! In tudi na žirijo, da je prepoznala to, kar v resnici šteje - dobro petje!" je priznala Gotarjeva, ki jo je presenetila še ena stvar. "To, da se je 13-letna punca odločila za pesem Cvet z juga, ki sem jo na Eurosongu pela skoraj 15 let nazaj, ko nje še ni bilo. (smeh) Vesela sem, da pesem še živi v srcih Slovencev in da nagovori tudi mlade," je še dodala znana operna pevka.

