Alenka in Klemen s talentom povezujeta družino in publiko

Ljubezen do glasbe in njunih ciljev

Glasbena zgodba Alenke in Klemna se je začela doma, kjer glasba povezuje družino že več generacij. "Vsako leto za božič smo s sorodniki igrali božične pesmi in popevke, kar je bilo vedno nekaj posebnega," se spominja Alenka. Glasbena povezanost pa je kmalu prerasla v njuno redno ustvarjanje. Alenka poje in igra kitaro, Klemen pa jo spremlja na klavirju. Imata še starejšega brata, ki je nekoč igral rog, a se zdaj posveča študiju medicine. "Sprva so naju poslušali le naš pes, maček in oče, nato pa je mama rekla, da bi morala to pokazati širše." Prav mama, ki je njuna največja podpornica, ju je tudi prijavila na oddajo Slovenija ima talent. "Prijateljica Inja mi je že v 6. razredu osnovne šole rekla, da me bo prijavila na Talente, pa sem jo prosila, da ne, ker si nisem upala," se še spominja Alenka. "In potem se je letos čisto razveselila." (smeh)

Čeprav je glasba zanju velik del življenja, imata oba jasne cilje za prihodnost. Alenka obiskuje 4. letnik Gimnazije Bežigrad in si želi postati klinična psihologinja, medtem ko je Klemen v 3. letniku iste gimnazije in načrtuje študij farmacije. V prostem času Alenka rada teče in piše poezijo, v kateri se odraža njena ustvarjalna energija. Njena prva zbirka z naslovom Maske Gospodične , je bila hitro razprodana. "Pesmi pišem še vedno in načrtujem novo zbirko v prihodnosti," pove. Klemen pa med hobiji izpostavi šport in ljubezen do narave, njegov seznam stvari, ki jih radf počne, pa se zdi neskončen: "V prostem času hodim na odbojko in gledališki krožek. Rad tudi kolesarim, tečem na smučeh, smučam, drsam, plešem, igram igrice in skrbim za rože oziroma rastline ..."

Njuno ustvarjanje je rezultat vztrajnosti in medsebojnega sodelovanja. "Drug drugega spodbujava, komentirava in skupaj izbirava skladbe," opisuje Klemen njuno skupno delo. Prav zaradi tega je njun nastop na Slovenija ima talent prepričal tako publiko kot sodnike. Glasba pa jima prinaša več kot le aplavze – je tudi način izražanja. "Najbolj sem ponosna na to, da si upam stopiti iz cone udobja, kot na primer pri izdaji zbirke ali prijavi na talente," doda Alenka.

Medtem ko je Alenka ponosna, da že izdala svojo prvo pesniško zbirko (in jo razprodala) ter da je zbrala pogum in nastopila na odru Slovenija ima talent, je Klemen najbolj ponosen na 1. mesto (in zlato priznanje) na državnem tekmovanju iz kemije ter 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju iz klarineta v Varaždinu. Kljub svojim dosežkom ostajata skromna. "Najbolj naju osrečujejo potovanja in skupni trenutki z družino," povesta soglasno. Največjo podporo jima nudi mama, ki ju spodbuja pri nastopanju in investira v njun razvoj. "Omogočila nama je, da sva lahko kakšen komad posnela tudi v studiu in nabavila mikrofon ter ojačevalec," razložita.

Oba verjameta, da ju čaka svetla prihodnost, in to tako v glasbi kot na njunih kariernih poteh. "Če bi se mi uresničila ena želja, bi postala backvokalistka slovenskim glasbenikom," razmišlja Alenka, ki si želi, da bi nekoč imela sicer redno zaposlitev kot psihologinja, popoldneve pa bi preživljala na vajah in zvečer nastopala na koncertih. Klemen se v prihodnosti vidi kot farmacevt v Bayerju z ljubečo družino, sanja pa tudi o glasbenem studiu v okolici Los Angelesa. Po tem, da bi nastopala po svetu, pa sicer ne hrepenita. "Rada imava lokalno, intimno publiko in sva tukaj čisto zadovoljna z malim, a lepim." Vseeno pa si želita, da bi se uvrstila v finale in stopila še stopničko bliže uresničitvi glasbenih ambicij.