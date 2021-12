Aleš Novak se je šele med oddajo zavedel, da vodi Talente: "Vau! To je noro!"

Priljubljeni standup komik Aleš Novak je že star obraz naše televizije, saj so se lahko gledalci njegovim domislicam smejali že, ko je bil uradni preizkuševalec produktov v oddaji Štartaj, Slovenija, v kateri je na zabaven način testiral predstavljene izdelke slovenskih podjetnikov. Pred kratkim pa je Slovenijo navdušil tudi kot "nadomestni" voditelj šova Slovenija ima talent, saj je v dveh oddajah zamenjal bolnega Petra Polesa. "Spomnim se, telefon je zazvonil v nedeljo ob 11.38, čez 20 minut sem bil že pred stavbo Pop TV-ja. Nekaj dni prej smo se pogovarjali, da bi se to lahko zgodilo, ampak presenečenje ob klicu je bilo vseeno ogromno. Sašo Stare je bil zelo prijazen, dobra kolega sva že od prej. V takšni situaciji je fino, če se lahko na koga nasloniš, in Sašo je super za naslanjanje, ker je velik in ... recimo temu stabilen. (smeh) Podobno je bilo s Petrom Polesom, same spodbudne besede. Po eni strani je še dobro, da je bilo tako malo časa, da nisem preveč razmišljal, koga nadomeščam in v kakšni oddaji nastopam. To me je prešinilo enkrat vmes in rekel sem si samo: 'Vav! To je noro!'" je priznal Aleš, ki smo ga lahko v Talentih še kdaj videli tudi po vrnitvi Petra Polesa, saj je bil veš čas v pripravljenosti, če bi se pripetili kakšni zdravstveni zapleti.