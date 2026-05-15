Slovenija ima talent

Alya o začetkih kariere: Vem, kako je rasti in začeti z 'nule'

Ljubljana, 15. 05. 2026 11.30 pred 28 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Kaja Ahčin
Vedno nasmejana pevka je v več kot 20 let dolgi karieri dosegla veliko.

Na odrih je že več kot 20 let in danes velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic. A tudi Alya je bila nekoč na začetku in zato zelo dobro ve, koliko truda, želje in volje je potrebno, da uspeš. Kot nova žirantka v šovu Slovenija ima talent bo spodbujala tekmovalce, da je mogoče vse, skupaj z nami pa se je spominjala pomembnih trenutkov v svoji karieri.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo in spoznati naša nova voditelja? Prijavite se!

"Vsi smo bili nekoč na začetku," je prepričana Alya, ki se danes, po 25 letih kariere, lahko pohvali s sila uspešno kariero. "Moji začetki so bili kar burni. Sama nisem bila na nobenih Talentih, na nobenem šovu, v bistvu sem kar sama plula. Imela sem kar veliko izzivov, nisem imela nobenih sredstev, denarja, da bi lahko od tam črpala in vse sem morala počasi, stopničko po stopničko. Zato tudi vem, kako je rasti in začeti z 'nule'," je povedala.

Alya je odre začela osvajati kot majhna deklica.
FOTO: osebni arhiv

Odre je začela osvajati kot majhna deklica, saj je zelo rada plesala in pela, za svojo družino in prijatelje je organizirala celo plesne nastope. Nato se je povsem usmerila v petje in glasbo ter po letu 2000 začela dosegati večjo prepoznavnost s številnimi glasbenimi hiti.

Večjo prepoznavnost je dosegla po letu 2000.
FOTO: osebni arhiv

"Mislim, da je bilo kar nekaj prelomnic v moji karieri. Prva se je zgodila ob izidu prvega albuma, ki je dobil zlato in platinasto nagrado (album leta), takrat so sledile prve nominacije in nagrade," je zaupala vedno nasmejana Alya in nadaljevala: "Nato se je zgodil popoln preobrat s pesmijo A veš, ki jo je zame napisal Jan Plestenjak in je še vedno eden mojih največjih hitov (celo viralno je šel lani po družbenih omrežjih med mladimi)."

Alya z nagradami.
FOTO: osebni arhiv

Tudi s pesmijo Spet zaljubljena je prišlo do novega preobrata v njeni karieri. "S to pesmijo sem začela hoditi tudi na hrvaške festivale, kot sta CMC festival in Šibeniški festival, nato sem posnela duet z Nenom Belanom itd.," je zaupala.

Vedno nasmejana pevka je v več kot 20 let dolgi karieri dosegla veliko.
FOTO: osebni arhiv

Nastopala je v raznih televizijskih oddajah in na raznih festivalih. Več let zapored je sodelovala na Emi, leta 2016 pa je na Melodijah morja in sonca s pesmijo Srce za srce osvojila prvo mesto. Preizkusila se je tudi v šovu Zvezde plešejo in kot gostja nastopila v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Sodelovala je tudi v šovu Zvezde plešejo.
FOTO: osebni arhiv

Pot jo je zanesla tudi na odre v tujino. Leta 2015 je pela na odprtju svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju. "Skupaj z ostalimi glasbeniki iz celega sveta sem posnela otvoritveno himno Live it, na ta dogodek pa me je povabila kraljeva družina," je zaupala. Istega leta pa poskrbela tudi za nenavaden glasbeni podvig, skupaj z legendarnim glasbenikom Massimom Savićem je izvedla koncert kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi. "Za album Car in pripadajočo turnejo smo z Avio organizirali zgodovinski koncert v zraku s Croatia Airlines, poleg gosta pa so z nami leteli vsi slovenski in balkanski mediji," se je spominjala.

Nikoli se ni bala poskusiti nečesa novega.
FOTO: osebni arhiv

Ko danes pogleda nazaj, je vesela in hvaležna za pot, ki jo je prehodila. "Na svojo kariero sem zelo ponosna, ni bilo vedno lahko, ne cvetijo vedno rožice, včasih je tudi težko. Ampak jaz sem človek, ki se raje spominja lepih stvari in tudi to, da sem lani praznovala 25. obletnico kariere, mi res veliko pomeni in glede tega koncerta v Cankarjevem domu in obletnice sem zelo čustvena. Zdaj pa novim zmagam naproti," je povedala nova žirantka oddaje Slovenija ima talent.

Zdaj bo kot žirantka pomagala Talentom.
FOTO: POP TV

Pevka tako že nestrpno čaka, da bo lahko sedla za žirantsko omizje in videla prve talente, pri uresničevanju sanj pa bo spodbujala vse tekmovalce. "V prvi vrsti sem vedno tista, ki spodbuja mladino, tako v glasbeni šoli kot tudi na Talentih, da je vse možno, da vse, kar si želijo, lahko tudi ustvarijo," je prepričana.

alya žirija slovenija ima talent kariera

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BtpS
15. 05. 2026 11.53
Sem jo videla kot deklico v bolnici ko si ke poskodovala roko. ze takrat sem si mislila tako drobna in toliko energije v njej. Čestitke za kariero in uspesno se naprej 👏👍
PrijaznaOseba
15. 05. 2026 11.53
Srečno!
