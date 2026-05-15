Alya o začetkih kariere: Vem, kako je rasti in začeti z 'nule'

"Vsi smo bili nekoč na začetku," je prepričana Alya, ki se danes, po 25 letih kariere, lahko pohvali s sila uspešno kariero. "Moji začetki so bili kar burni. Sama nisem bila na nobenih Talentih, na nobenem šovu, v bistvu sem kar sama plula. Imela sem kar veliko izzivov, nisem imela nobenih sredstev, denarja, da bi lahko od tam črpala in vse sem morala počasi, stopničko po stopničko. Zato tudi vem, kako je rasti in začeti z 'nule'," je povedala.

Odre je začela osvajati kot majhna deklica, saj je zelo rada plesala in pela, za svojo družino in prijatelje je organizirala celo plesne nastope. Nato se je povsem usmerila v petje in glasbo ter po letu 2000 začela dosegati večjo prepoznavnost s številnimi glasbenimi hiti.

"Mislim, da je bilo kar nekaj prelomnic v moji karieri. Prva se je zgodila ob izidu prvega albuma, ki je dobil zlato in platinasto nagrado (album leta), takrat so sledile prve nominacije in nagrade," je zaupala vedno nasmejana Alya in nadaljevala: "Nato se je zgodil popoln preobrat s pesmijo A veš, ki jo je zame napisal Jan Plestenjak in je še vedno eden mojih največjih hitov (celo viralno je šel lani po družbenih omrežjih med mladimi)."

Tudi s pesmijo Spet zaljubljena je prišlo do novega preobrata v njeni karieri. "S to pesmijo sem začela hoditi tudi na hrvaške festivale, kot sta CMC festival in Šibeniški festival, nato sem posnela duet z Nenom Belanom itd.," je zaupala.

Nastopala je v raznih televizijskih oddajah in na raznih festivalih. Več let zapored je sodelovala na Emi, leta 2016 pa je na Melodijah morja in sonca s pesmijo Srce za srce osvojila prvo mesto. Preizkusila se je tudi v šovu Zvezde plešejo in kot gostja nastopila v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Pot jo je zanesla tudi na odre v tujino. Leta 2015 je pela na odprtju svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju. "Skupaj z ostalimi glasbeniki iz celega sveta sem posnela otvoritveno himno Live it, na ta dogodek pa me je povabila kraljeva družina," je zaupala. Istega leta pa poskrbela tudi za nenavaden glasbeni podvig, skupaj z legendarnim glasbenikom Massimom Savićem je izvedla koncert kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi. "Za album Car in pripadajočo turnejo smo z Avio organizirali zgodovinski koncert v zraku s Croatia Airlines, poleg gosta pa so z nami leteli vsi slovenski in balkanski mediji," se je spominjala.

Ko danes pogleda nazaj, je vesela in hvaležna za pot, ki jo je prehodila. "Na svojo kariero sem zelo ponosna, ni bilo vedno lahko, ne cvetijo vedno rožice, včasih je tudi težko. Ampak jaz sem človek, ki se raje spominja lepih stvari in tudi to, da sem lani praznovala 25. obletnico kariere, mi res veliko pomeni in glede tega koncerta v Cankarjevem domu in obletnice sem zelo čustvena. Zdaj pa novim zmagam naproti," je povedala nova žirantka oddaje Slovenija ima talent.

