Ana Karneža: od Talentov do znamenitega Julliarda

Ana Karneža v New Yorku piše zgodbo o uspehu. Z novinarko Tadejo Lampret sta se srečali na zelenici v Lincoln Centru, srcu kulturnega New Yorka, kjer je tudi svetovno znani konservatorij Juillard. Diploma je odlična popotnica v newyorški svet umetnosti.

"Želela sem delati v Ameriki in ta prestop je težko narediti. Če greš na univerzo, potem lahko tudi delaš in dobiš zveze," je povedala umetnica, ki je po diplomi že zaposlena z avdicijami in želi ostati v New Yorku. Znameniti Julliard je označila kot eno izmed najbolje povezanih šol, ki nudi odlično odskočno desko v 'pravi' svet.

"Trg je nenormalno večji, sploh ni nobene primerjave," je o ameriškem trgu v primerjavi s slovenskim povedala Ana in dodala, da je čez lužo trg tudi veliko bolj raznolik. In prav zaradi te raznolikosti meni, da bolj sodi v New York, kjer njena invalidnost ni tisto, kar jo določa. "Pogovor okoli tega je zelo drugačen, ljudje te sploh ne sprašujejo o tem."

Zdaj si Karneža želi le dobrih vlog, pa naj bo to v filmu ali na Broadwayu. Opremljena z diplomo, pevsko nagrado in nadarjenostjo ima dobre temelje za uspeh.