Ana Klašnja dva dni po poškodbi z otečeno nogo na snemanje Talentov

Balerina Ana Klašnja se je dva dni pred začetkom prve avdicijske oddaje Slovenija ima talent med premiero baleta Dunajski večer poškodovala. Kljub hudim bolečinam in zatečeni nogi je kot prava profesionalka svojo nalogo za žirantsko mizo Talentov uspešno opravila. V pogovoru nam je zaupala podrobnosti poškodbe in pojasnila, ali je na snemanju Talentov sploh lahko obula visoke pete.

icon-expand Ana Klašnja se je na premieri baleta Dunajski večer konec avgusta hudo poškodovala. FOTO: Darja Štravs Tisu

Ana Klašnja je imela 26. avgusta v Cankarjevem domu premiero baleta Dunajski večer, kjer pa se je v prvem dejanju poškodovala, zato je njeno mesto po pavzi v drugem delu nadomestila njena baletna kolegica Nina Noč. Poškodba je bila precej huda, saj so jo pestile močne bolečine, naslednji dan pa se je morala zateči na urgenco, da so ji slikali nogo. "Ko je po prvem dejanju padel zastor, je mene tako močno začela boleti noga, kot kaže, je adrenalin takrat popustil, da nisem mogla več stopiti na nogo. To je bilo prav zakleto, kot filmska scena. Nisem mogla verjeti. Če bi le lahko stopila na nogo, bi nastop izpeljala do konca, a žal ni šlo. To je bila res grozna bolečina. V bistvu je šlo pri poškodbi za preobremenjenost sklepov, malo tudi zaradi obrabe sklepov in je pač v enem trenutku šel palični sklep na nogi. Nisem mogla več prenesti teže na nogo. Seveda sem od bolečine jokala, bila panična. Na srečo je bila v zaodrju Nina Noč, ki bi sicer morala moj del odplesati naslednji dan na ponovitvi, a je namesto, da bi po prvem delu šla domov, ostala in vskočila v predstavo namesto mene," se dogodka za 24ur.com spominja Ana, ki ostaja optimistična. Čeprav baletne sezone ni začela tako, kot bi si želela, vseeno upa, da bo s pomočjo fizioterapije kmalu stala na odru ljubljanskega baleta: "Upam, da se bom že čez 14 dni sestavila in da bom čez kakšen mesec že dovolj pri močeh, da se vrnem na odre. Hodim na fizioterapijo, ki je v takšnih primerih zelo pomembna."

icon-expand Kljub poškodbi se je uspela udeležiti prve avdicijske oddaje. FOTO: POP TV

Dva dni po poškodbi že za žirantsko mizo Talentov Ker so že dva dni po njeni poškodbi začeli snemati prvi dve avdicijski oddaji, je bila Ana seveda v skrbeh, kako bo za potrebe snemanja oddaje lahko obula visoke pete. Vsi žirantje, Ana, Marjetka Vovk, Lado Bizovičar in Branko Čakarmiš, so vedno urejeni od glave do pet, za njihov videz pa poskrbi izkušena stilistka Metka Albreht. Predvsem ženski del žirije iz oddaje v oddajo blesti v čudovitih modnih kosih in elegantnih čevljih, katerih peta je običajno precej visoka. Zato je bila Ana upravičeno v skrbeh, kako bo s poškodovano nogo lahko obula čevlje. A na srečo ji je stilistka hitro prilagodila obutev in zanjo izbrala precej bolj udobne čevlje – modne superge. "Za prve avdicijske oddaje sem nosila obleke v kombinaciji s supergami, nad čimer so bili vsi zelo navdušeni. Ker zdaj v letu 2021 večina deklet športne copate nosi k vsem oblačilom. Tako da se zaradi tega nisem pustila kaj dosti vznemirjati in sem nosila kar supergice (nasmeh)."

icon-expand Ana med pripravami na snemanje avdicijske oddaje šova Slovenija ima talent. FOTO: osebni arhiv

Celotna ekipa je na Ano še posebej bedela in zanjo lepo skrbela, da ne bi dodatno obremenjevala poškodovane noge. Kot nam je zaupala, so jo dobesedno nosili po rokah. "Na prvi avdicijski oddaji me je voditelj Sašo Stare moral nesti do žirantske mize, ker me je noga še tako zelo bolela, da res nisem mogla stopiti nanjo. Ves čas snemanja so mi nosili ledene obkladke, ker sem imela nogo še zatečeno. Res so lepo skrbeli zame in kmalu sem tudi že obula 'štikle' (čevlje z visoko peto), a nisem v njih nič hodila. Nogo sem si po potrebi med pavzami masirala," je še razkrila simpatična balerina, ki je ob tem dodala, da jo poškodba ni ovirala pri izkazovanju navdušenja ob najboljših točkah.

icon-expand Voditelj šova Peter Poles in Ana Klašnja FOTO: osebni arhiv

8. sezona bo bogata z izjemnimi talenti Ana meni, da so vsako sezono dobri talenti, in letošnja sezono po njenih besedah to tudi dokazuje. Gledalci pa se bodo o tem lahko prepričali že v nedeljo, 26. septembra, ob 20.00 na POP TV. "Nimamo samo pevskih in plesnih točk, ampak pester nabor, res so se našli dobri talenti. Predvsem se mi pa zdi, da so se nastopajoči drugače pripravili na nas žirante. Mislim, da letos ni bilo nikogar, ki bi bil ob zavrnitvi užaljen, kar je v bistvu dobro. Tudi če je kdo dobil štiri ''NE-je'', je oder zapustil zelo konstruktivno, dobil je napotke, da se lahko izboljša. Ker je bilo že sedem sezon, so videli, da človek lahko izpade čisto dobro, tudi če dobi štirikrat NE. Pomembno je, kako pristopijo k celotni zadevi. Nihče ni popoln. Moram pa tokrat še posebej pohvaliti publiko. Ker morajo sedeti šest ur, ampak so res super. Noben se še ni potožil, da predolgo traja, da jim je dolgčas ali karkoli, zelo uživajo in sodelujejo. So glasni, kričijo, zelo nas kritizirajo in hvalijo ter vplivajo na potek dogajanja. Tako, kot mora biti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poškodba je Ano prisilila k mirovanju, a je bila hkrati tudi povod za nadaljevanje njenega hobija. Odločila se je, da bo čas, ko nima baletnih treningov, izkoristila za ustvarjanje novih plesnih dresov, ki bodo na voljo za deklice do približno 14 leta starosti. Izjemno uspešna balerina je plesne drese prvič na tržišču predstavila že pred tremi leti. Tokrat pa bodo na voljo trije ali štirje modeli za deklice, ki pa bodo imeli seveda njen pečat. Na voljo bodo v decembrskem času, ki je kot nalašč primeren za božično-novoletna obdarovanja.

icon-expand Ana Klašnja bo nadaljevala s svojim hobijem - izdala bo nove modele plesnih dresov. FOTO: osebni arhiv

Žirantska četverice šova Slovenija ima talent je po številnih sezonah že uigrana. Da se odlično razumejo in da je v zaodrju zelo zabavno, radi pokažejo tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih, saj v Instagramovih zgodbah redno delijo utrinke iz zakulisja snemanja. Gledalci zato že nestrpno čakajo, da vidijo, kaj bo prinesla osma sezona in kakšni talenti se bodo predstavili tokrat. Bomo spet priča poplavi pevskih talentov, ali bo izstopal kdo drug? Kdo bo prvi podelil zlati gumb? Bomo že v prvi avdicijski oddaji videli solze? Vse odgovore boste dobili v nedeljo, 26. septembra, ob 20.00 uri, ko težko pričakovana osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prihaja na POP TV. In ne pozabite, da si boste zamujene oddaje in še več nastopov nastope lahko ogledali tudi na VOYO.