Ana Klašnja vesela nove žirije Talentov: Mi smo dali vse, kar smo lahko

Letošnja, 11. sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša številne spremembe. Za žirantsko mizo bomo po novem spremljali Boruta Pahorja, Alyo, Nuško Drašček in Lada Bizovičarja, v voditeljskem paru pa bo namesto Petra Polesa sedaj ob Sašu Staretu stala Melani Mekicar.

Ana Klašnja ne bo več žirantka šova Slovenija ima talent. FOTO: Luka Kotnik

Med žiranti tako ne bo več Ane Klašnja, ki je bila dolgo prepoznaven obraz žirije. Kako je preživljala prve dni po novici, da ne bo več žirantka? "Ni mi pregorel telefon, me je pa res veliko ljudi na cesti vprašalo, kaj to pomeni. Zanimalo jih je, če bom še del žirije ali ne," je v smehu zaupala Ana in dodala, da so ji nekateri rekli, da je zrasla s to oddajo in da enostavno mora biti tam. "To je res, za mano je 13 let oddaje in lahko rečem, da sem bila poleg Branka najdlje na tistem stolčku. A me nimate že dovolj? Nimate dovolj mojih solz, smeha, histerije in dretja?" se je pošalila.

Priljubljena balerina je bila dolgo del oddaje in nanjo bo ohranila lepe spomine. FOTO: Damjan Žibert

Kako pa je sploh prišlo do spremembe? Je slavno balerino vse skupaj presenetilo? "Ne, ne, v pogovoru s produkcijo smo se odločili, da je čas za osvežitev. V slovenski različici se veliko dela na žiriji in na odnosih med žiranti, zato se mi zdi, da smo dali vse, kar smo lahko dali," je priznala in dodala: "Mene je ta oddaja naredila, vzgojila, spremenila, pustila mi je ogromno lepih trenutkov in hvaležna sem, da sem lahko bila del nje. Ampak zdaj se odpirajo nova vrata, novi projekti in treba je dati priložnost slovenskim talentom, da jih pogledajo kakšne druge oči, mogoče bo to svež pogled, ki bo videl drugače kot mi in vse je za nekaj dobro." Kaj želi novi žiriji in vsem talentom? "Novi žiriji želim veliko sreče, talentom pa veliko nepozabnih trenutkov in čim manj napakic, za katere bi se sekirali, ker ni vredno. Treba je uživati," jim je položila na srce.

Ana je v oddajah velikokrat tudi jokala. FOTO: POP TV

Sodelovanje v oddaji ji bo ostalo v lepem spominu. "Vedno mi je bilo ob pavzah zabavno za žirantsko mizo, tudi komunikacija z občinstvom. Vedno je bilo zabavno, ko smo se med sabo hecali. Predvsem pa se bom spominjala tistih ganljivih trenutkov tekmovalcev, njihove hvaležnosti, njihovih uspehov, ko vidiš, da si jim spremenil življenje in da si tudi ti razlog, poleg njihovega dela," se je spominjala in priznala: "Ta oddaja je spremenila, kdo jaz sem in kako gledam na ljudi."

Nekdanja štiričlanska žirija šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV