Slovenija ima talent

Ana Klašnja vesela nove žirije Talentov: Mi smo dali vse, kar smo lahko

Ljubljana, 27. 04. 2026 06.56 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.A. Taya Damjan
Ana Klašnja

Ana Klašnja je bila več kot 13 let del žirije oddaje Slovenija ima talent. Letošnjo, že 11. sezono, pa bo lahko spremljala kot gledalka – in tega se zelo veseli. Kljub temu da ne bo več v žiriji, je priznala, da ji je oddaja dala veliko. Zaradi izkušenj je danes takšna, kot je, na ljudi pa gleda drugače. Kaj pa želi novi žiriji?

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Letošnja, 11. sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša številne spremembe. Za žirantsko mizo bomo po novem spremljali Boruta Pahorja, Alyo, Nuško Drašček in Lada Bizovičarja, v voditeljskem paru pa bo namesto Petra Polesa sedaj ob Sašu Staretu stala Melani Mekicar.

Ana Klašnja ne bo več žirantka šova Slovenija ima talent.
FOTO: Luka Kotnik

Med žiranti tako ne bo več Ane Klašnja, ki je bila dolgo prepoznaven obraz žirije. Kako je preživljala prve dni po novici, da ne bo več žirantka? "Ni mi pregorel telefon, me je pa res veliko ljudi na cesti vprašalo, kaj to pomeni. Zanimalo jih je, če bom še del žirije ali ne," je v smehu zaupala Ana in dodala, da so ji nekateri rekli, da je zrasla s to oddajo in da enostavno mora biti tam. "To je res, za mano je 13 let oddaje in lahko rečem, da sem bila poleg Branka najdlje na tistem stolčku. A me nimate že dovolj? Nimate dovolj mojih solz, smeha, histerije in dretja?" se je pošalila.

Priljubljena balerina je bila dolgo del oddaje in nanjo bo ohranila lepe spomine.
FOTO: Damjan Žibert

Kako pa je sploh prišlo do spremembe? Je slavno balerino vse skupaj presenetilo? "Ne, ne, v pogovoru s produkcijo smo se odločili, da je čas za osvežitev. V slovenski različici se veliko dela na žiriji in na odnosih med žiranti, zato se mi zdi, da smo dali vse, kar smo lahko dali," je priznala in dodala: "Mene je ta oddaja naredila, vzgojila, spremenila, pustila mi je ogromno lepih trenutkov in hvaležna sem, da sem lahko bila del nje. Ampak zdaj se odpirajo nova vrata, novi projekti in treba je dati priložnost slovenskim talentom, da jih pogledajo kakšne druge oči, mogoče bo to svež pogled, ki bo videl drugače kot mi in vse je za nekaj dobro." Kaj želi novi žiriji in vsem talentom? "Novi žiriji želim veliko sreče, talentom pa veliko nepozabnih trenutkov in čim manj napakic, za katere bi se sekirali, ker ni vredno. Treba je uživati," jim je položila na srce.

Ana je v oddajah velikokrat tudi jokala.
FOTO: POP TV

Sodelovanje v oddaji ji bo ostalo v lepem spominu. "Vedno mi je bilo ob pavzah zabavno za žirantsko mizo, tudi komunikacija z občinstvom. Vedno je bilo zabavno, ko smo se med sabo hecali. Predvsem pa se bom spominjala tistih ganljivih trenutkov tekmovalcev, njihove hvaležnosti, njihovih uspehov, ko vidiš, da si jim spremenil življenje in da si tudi ti razlog, poleg njihovega dela," se je spominjala in priznala: "Ta oddaja je spremenila, kdo jaz sem in kako gledam na ljudi."

Nekdanja štiričlanska žirija šova Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV
Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Pa bo kljub temu, da zdaj ne bo več del oddaje, gledala Slovenija ima talent? "Če ne drugega, jo bom gledala, ker je moj sin obseden z oddajo. To, kar sem skuhala, moram zdaj pojesti. Zdaj mi je rekel, mami, še vedno bom gledal, čeprav tebe ni več tam," je povedala v smehu in dodala: "Tudi sam je razmišljal v smeri, da bi se kdaj prijavil." Priljubljeno Ano zdaj čakajo novi izzivi, kaj bo počela, izveste v videu.

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Od Talentov do nastopa na otvoritvi finala Lige prvakov

bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Kmetija
Hobit: Bitka petih vojska
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
