Talentirana Ana: Zlati gumb je uresničitev mojih sanj

V četrti oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent je največje slavje doživela dobitnica zlatega gumba žiranta Lada Bizovičarja, 17-letna Ana Grdadolnik, ki nam je takoj po oddaji zaupala svoje utrinke z nastopa in razkrila načrte za naprej.

Za 17-letno Ano iz Lahen na Pohorju bi lahko rekli, da je prišla, odpela in zmagala. S pesmijo legendarne Whitney Houston je namreč pokazala svoj pevski talent, ki se je še posebej dotaknil zabavnega žiranta Lada Bizovičarja, saj ga je dobesedno odpihnila s stola. Lado je namreč med njenim nastopom padel s stola, nato pa Anin nastop komentiral: "Odpihnila si me in potem bla, bla, bla, lahko govorim, ampak moram stisniti dve stvari – najprej je prva pomoč in nato še zlati gumb!" Z Ladovo pomočjo Ana kot dobitnica zlatega gumba potuje naravnost v polfinale šova Talentov.

icon-expand 17-letna Štajerka je še ena letošnja dobitnica zlatega gumba. FOTO: Damjan Žibert

Ana, zakaj si se sploh prijavila v šov Slovenija ima talent?

Kot sem že omenila, sem imela že od nekdaj željo nastopiti na tem čudovitem odru. Ko sem gledala prvo sezono pri 6. letih, so me navdihnili vsi nastopi in od takrat sem imela res veliko željo nastopati na Slovenija ima talent.



Z nastopom si ganila vse gledalce in tudi žirijo. Si ponosna na svoj nastop?

Res sem, ne znam izraziti veselja, ki sem ga čutila ob nastopu.



Zakaj si izbrala prav skladbo Whitney Houston?

Pesem mi je zelo všeč in mi je predstavljala izziv.

icon-expand Lado Bizovičar: "Odpihnila si me s stola s svojim talentom!" FOTO: Damjan Žibert

Lado Bizovičar je med tvojim nastopom dobesedno padel s stola. Kaj si si v tistem trenutku mislila?

Nisem vedela, ali mu naj pomagam ali pojem naprej, potem sem si pa v glavi govorila poj naprej, poj naprej. (smeh)



Dobila si tudi stoječe ovacije. Kakšen je to občutek?

Čudovit, dobila sem solze v oči in bila sem zelo vesela, da me je občinstvo lepo sprejelo.



Lado ti je podelil zlati gumb. Kako si sama doživljala ta trenutek?

Enostavno se nisem zavedala, kaj se dogaja, obšel me je res prekrasen občutek, katerega sploh ne znam opisati, enostavno neverjetno!



Si hvaležna Ladu za podeljeni zlati gumb?

Absolutno! Zelo sem mu hvaležna, saj mi je dal veliko motivacije za naprej in upam, da bom v polfinalu upravičila njegovo odločitev.

icon-expand Presrečna Ana Grdadolnik pravi, da je hvaležna Ladu in da bo naredila vse, da upraviči njegovo zaupanje.

Kako pa se pripravljaš na polfinalno oddajo?

Bomo videli, pustimo se presenetiti, definitivno pa upam, da bom dobro odpela pesem, ki si jo bom izbrala.



Boš na naslednjem nastopu dala vse od sebe?

Seveda, še več kot vse! (smeh) In upam, da bom publiki in žirantom všeč in da jih bom prepričala.



Kdo je sicer tvoj vzor na glasbeni sceni, tako slovenski kot tuji?

Moji vzornici sta Maja Keuc in Beyonce, saj sta obe vrhunski vokalistki.



