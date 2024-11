Andrej končno našel super zvezdo, 18-letno Kiro

Kira Štruc-Jurički se je na oder podala s kar nekaj treme, a tudi z željo, da bi v svojem nastopu uživala in se predala glasbi. Za svoj avdicijski nastop je izbrala čustveno skladbo I'll Never Love Again iz filma A Star is Born , ki jo je s svojim močnim glasom in globokim čustvenim izrazom priredila tako, da je naelektrila vzdušje v studiu.

Ko so se zlati listki počasi usedali na tla, je bilo jasno, da je bil ta trenutek zanjo izjemnega pomena. Sama je priznala, da so jo prevzela neverjetna čustva: "Občutki so bili neverjetni, navdušenje, presenečenje, veselje, tisto najbolj iskreno, sreča. Ker mi to toliko pomeni, brez čustev in solz ni šlo." Zlati gumb je za njo več kot le priznanje – predstavlja tudi potrditev, da je na pravi poti in da vztraja kljub vsem težavam, ki jih prinaša glasbena kariera. "Zlati gumb mi pomeni ogromno, gotovo o njem vsi, ki pridemo na Talente, tudi po tihem sanjamo. Takih odrov in priložnosti ni veliko, zato sta pritisk in odgovornost toliko večja. Zame je zlati gumb tudi potrditev, da delam pravo stvar, in potrjuje, da se je po vsakem padcu vredno pobrati."

Ko je Kira zapela zadnje tone, je občinstvo planilo v stoječe ovacije. Marjetka jo je pohvalila kot krasen glas, medtem ko je Lado Bizovičar njeno interpretacijo označil za "ženski glas z jajci", ta pohvala Kiri verjetno še dolgo ne bo šla iz spomina. A pravi vrhunec je sledil, ko je Andrej Škufca kratko in jedrnato komentiral: "To je to." V tistem trenutku je segel po zlatem gumbu in Kiro dobesedno obsul z zlatim dežjem, zaradi katerega se je mlada pevka ganjeno razjokala.

"S komentarji so se me dotaknili vsi žirantje," je priznala. "Če ti Marjetka reče, da se je rodila zvezda, potem to ne rabi komentarja. Lado je izpostavil moj poseben glas in ga slikovito opisal, Andrej pa je izpostavil mojo željo po petju in pritisnil gumb ter s tem potrdil vse moje sanje in razblinil strahove."

Na polfinalni oder z velikimi načrti

Da ima talent za petje, se je menda izkazalo, ko je bila še zelo majhna. "Moj talent so opazili že v vrtcu, kjer sem med 'fušanjem' pevskega zbora brezhibno zapela prvi solo," se spominja. Talent je dolgo skrivala zase, zdaj pa je končno začutila, da je čas, da ga pokaže še drugim. Osvajati si želi slovenske odre, ker pa pri nas ni ravno veliko velikih odrov, ji diši tudi tujina.

Zlati gumb pomeni, da bo Kira svoj talent kmalu lahko ponovno pokazala v polfinalu. Za to priložnost pripravlja nekaj posebnega. "Za polfinalni nastop pripravljam presenečenje. Nekaj posebnega, kombinacijo petja in zabave, želim, da bi bila moja točka prava paša za oči in ušesa," je še dodala mlada pevka, katere edina želja je že od malega, da postane res dobra, kvalitetna in poznana pevka.