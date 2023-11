Andrej mlademu Viktorju: Izbral si si čudovito pot plesalca

Viktor Gasiunas je ukrajinski in evropski prvak v break dancu, ki pleše že od svojega petega leta. Za polfinalno oddajo je treniral skupaj z očetom, ki ga je spremljal kar preko videoklica. Pripravil je točko, ki jo je posvetil vsem ženskam, in tako na začetku nastopa Ani Klašnji in Marjetki Vovk poklonil vrtnico. Nato se je med break dance plesnim nastopom, ki si ga lahko ogledate v zgornjem posnetku, vrtel na glavi in izvajal druge vratolomne trike.

"Ta nastop je bil res dober, naredil si nekaj izjemno težkih elementov," je Viktorjev nastop komentiral Andrej Škufca. "Izbral si si čudovito, lahko je to tvoja življenjska pot, pot plesalca," je dodal in mu s prve roke zatrdil: "Ker to je lahko 'the best'. Pri tvoji vnemi in delovnih navadah, lahko greš še samo gor. Najbolj pa ti želim to, kar si tudi ti želiš, da bi čim prej videl očeta." Z njegovim komentarjem so se strinjali tudi ostali trije žiranti, ki jih Viktor ni očaral zgolj s svojimi plesnimi gibi, ampak tudi s svojo simpatičnostjo in šarmiranjem.