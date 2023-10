Andrej neomajen, Lado pa navdušen stisnil zlati gumb

V drugi avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent je pravi strah in trepet za tekmovalce predstavljal žirant Andrej Škufca, ki mu je šel tokrat 'da' kar s težavo z jezika. Nekaj tekmovalcev ga je le uspelo prepričati. Dve tekmovalki sta se uvrstili neposredno v polfinale, 'kriv' pa je Ladov pritisk na zlati gumb.

V drugi oddaji je prvi led prebil in na oder stopil Darko Flis, ki zase pravi, da ne mara veliko delati in običajno hitro obupa. Njegova največja ljubezen je karate in dosegel je kar sedem nenavadnih rekordov. Med drugim je avto zapeljal čez njega v pol ure več kot 50-krat, razbil je 1600 strešnikov, po njem so razbijali strešnike z macolo. "Največji rekord pa je, da sem prišel na nastop Talentov," je dodal. Postavil je scenografijo in pričel z izvajanjem karateja ob spremljavi Na golici. Žirante je sicer nasmejal in čestitali so mu za nastop, ni pa jih dovolj navdušil za polfinale.

icon-expand Darko Flis FOTO: POP TV

Naslednja sta na oder stopila Julija in Denis. Mlada energična plesalca standardnih in latinskoameriških plesov sta želela navdušiti predvsem Andreja Škufco, ki je na seznamu njunih idolov. Navdušila pa sta ves studio! S štirimi 'da' sta se uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Julija in Denis FOTO: POP TV

Sledil je nastop Vasje, po poklicu mesarja, ki se je prišel predstavit s petjem. Velik oboževalec Erosa Ramazzottija je zapel njegovo večno balado 'Se bastasse una canzone'. Žiranti so sicer z nasmeškom poslušali, a Andreja ni prepričal, je pa prepričal Marjetko, Ano in Lada, ki si želijo slišati, kaj še skriva.

icon-expand Vasja FOTO: POP TV

Rdečelasi Žan je bil naslednji, ki je na odru skušal prepričati žirijo, da je iz pravega testa. Andreja ni prepričal, Lada je. Podobno je bilo z Natalijo. Tudi ona ni prepričala Andreja. Tudi med naslednjim nastopom Julije Švab je Lado kar mižal, Andrej pa je bil znova neomajen. Na oder je prišel tudi Nik Domes, sin Miša Kontreca iz skupine Langa. S priredbo že skoraj ponarodele balade 'Od višine se zvrti' je navdušil žirante – vse, razen Andreja, a se je vseeno uvrstil v naslednji krog.

icon-expand Žan FOTO: POP TV

icon-expand Julija Švab FOTO: POP TV

Naslednji je nastopil monter oken Jure, ljubitelj rock in metal glasbe. Zaupal je, da je bil kot otrok vzkipljiv in zato se je v tej glasbi tudi hitro našel. Predstavil se je z nežno balado in naravnost navdušil občinstvo, tokrat pa je kimal je tudi Andrej, ki tudi pri pohvali ni šparal jezika. Ana je uživala v nastopu in Jureta šaljivo povprašala, če bi ji prišel montirat okna, uživala je tudi Marjetka. Stoječe ovacije v studiu so bile zanj dodatna potrditev, da je točko izvedel odlično in s štirimi 'da' se je uvrstil v naslednji krog.

icon-expand Jure FOTO: POP TV

Sledil je nastop Mini DJ akademije, skupine mladih didžejev, ki je dobesedno zapolnila dvorano. Z energijo in glasbo. Miks slovenske in tuje glasbe je dvignil studio na noge in požel velikanski aplavz. Štirikrat 'da' in uvrstili so se v naslednji krog. "Kaj pa Stožice?" je Ladu, ki na Talentih išče nekoga, ki bi z njim nastopil v Stožicah, namignila Ana.

icon-expand Mini DJ akademija FOTO: POP TV

Folklorna skupina Kozje se je naslednja predstavila na odru. S slovensko narodno glasbo in ljudskim plesom so navdušili množico. Štirje 'da' so jih ponesli v naslednji krog, žiranti pa so bili nasploh navdušeni, da so na oder prinesli slovensko kulturno dediščino.

icon-expand Folklorna skupina Kozje FOTO: POP TV

Od najmlajših do najstarejših 11-letni Martin je nastopil z glasbeno točko. Zaigral je na klavir in zapel ter navdušil. Sledil je nastop skupine Frajle. Skupina dam, med katerimi le dve še nista upokojenki, je žirante spravila v dobro voljo, prav tako pa nastop Melite in Gaje – petletne deklice in njene mame, ki obožujeta skupno petje.

icon-expand Frajle in Lado FOTO: POP TV

icon-expand Martin FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

BiFriNa3 iz Domžal so presenetili z rapersko točko. Avtorska pesem z izvirnim besedilom je požela pozitivne odzive. "Fantje, mislim, da imate hit," je pristavila Marjetka. Štirikrat 'da' in čaka jih naslednji krog.

icon-expand BiFriNa3 FOTO: POP TV

Nastopila je tudi Brianna Selina Jäger, dekle iz okolice Moravč, ki je navdušilo že v oddaji The Voice Kids v Nemčiji, kjer je prišlo do polfinala. Med njenim petjem je občinstvo ploskalo, žiranti so uživali in kimali. Marjetkin "Vau" in stoječe ovacije občinstva so ganile. Andreja je očarala, Marjetko tudi. Ana je dejala, da je bila ena najlažjih odločitev, ji dati da, s četrtim 'da' pa jo je v naslednji krog pospremil tudi Lado.

icon-expand Brianna Selina Jäger FOTO: POP TV

Rene, po domače Tucha, je zarapal kar v angleškem jeziku. S hitrim nizanjem besed je ohranjal napetost do konca točke in si prislužil Andrejev in Anin da. Lada je zmotilo, da je repal v angleščini, enako Marjetko. Ker pa je obljubil, da bo prihodnjič repal tudi v slovenščini, mu je naposled le dala 'da'. Presenečenje za žirante Naslednja točka je bila pravzaprav presenečenje za žirante. Peter se je oblekel v Jaffarja, Sašo pa se je skril v sod. Ko so na oder postavili košaro, sta se Ana in Marjetka, misleč, da so v košari kače, odmaknili od mize. Iz košare je skočila plišasta kača. Marjetka je dodelila 'ne', enako Andrej – Peter in Sašo pa sta se nato le razkrinkala.

icon-expand Presenečenja z žiranti FOTO: POP TV

Padel je zlati gumb

icon-expand Zlati gumb Ajde in Valentine FOTO: POP TV