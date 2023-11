Andrej Škufca dočakal abrahama: Z vsakim korakom so me presenetili

" Andrej , ti si tako star, da bi se ti moral pisati Stare," je žiranta oddaje Slovenija ima talent ob okrogli 50-ici zbodel voditelj Sašo Stare , ki je skupaj s sovoditeljem Petrom Polesom , ostali tremi žiranti in občinstvu Andreju zapel ob njegovem abrahamu. "Za presenečenje nisem vedel. To je bilo popolnoma spontano, presenetili so me z vsakim korakom, ki so ga naredili," je po četrti polfinalni oddaji, v kateri smo dobili dva nova finalista, povedal novopečeni 50-letnik.

Sedmo in osmo mesto v finalu priljubljenega šova sta sicer zasedla Tina in Matjaž Kekec iz dua Arbadakarba in pevka Sofia Maria Tovar Brčić. "Naredila sva najboljšo točko, kar sva jih lahko in kar jih znava, a v finalu bova to presegla," sta povedala zakonca po razglasitvi. "Slovenija ima talent mi je prinesla toliko novih občutkov, da sploh še ne vem, kako se počutim. Toliko pozitive, da ko me nekdo vpraša, kako se počutim, se počutim tako srečno," pa je povedala presrečna 18-letnica.