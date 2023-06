Andrej Škufca: Pa saj sem sproščen. A nisem?

Andrej Škufca, legenda standardnih in latinskoameriških plesov, sicer velja za strah in trepet žirantskega omizja šova Zvezde plešejo. Pa bo tako tudi v Slovenija ima talent? "Po moje bom strog, bom pa tudi mil, prijazen ... Odvisno od tega, kaj bodo v meni vzbudili nastopajoči. Dejansko se prepuščam. Dejansko marsikdo pride gor in ne vemo, s kakšno točko se bodo predstavili in se res odzivamo na trenutno situacijo. Zaenkrat sem šel čez različne situacije: videl sem stvari, ki so mi bile všeč in ki mi niso bile všeč. Zanima me, kaj nas še čaka. Me zanima, kdo me bo res navdušil in kdo bo bolj tako, da si bom mislil: A lahko ... Greš domov?"