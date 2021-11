Anja Vodošek: Za spremembo sem izbrala slovensko pesem

20-letna Anja Vodošek je na avdicijskem nastopu šova Slovenija ima talent zapela, navdušila in prišla v polfinale, zdaj pa sama pravi, se že resnično veseli nedeljskega nastopa. "Pred polfinalno oddajo živčki delajo na polno, to pa zato, ker si res želim, da bi nastop izvedla najbolje kot lahko. Kljub temu že komaj čakam, da končno stopim na polfinalni oder. Za svoj nastop sem veliko vadila, še vedno pa upam, da bo na “dan D” sreča na moji strani in bo vse šlo, kot je treba," nam je z nasmeškom priznala simpatična pevka, ki se je na polfinalni nastop pripravljala vsak dan.

"Z opevanjem, dihalnimi vajami, predvsem pa sem veliko delala na interpretaciji in vživljanju v skladbo. Tokrat bom na nastopu predstavila drugo plat sebe. Za spremembo sem izbrala slovensko skladbo, saj se mi zdi, da jo bodo ljudje lažje začutili," je še povedala Anja. "O finalu zaenkrat sploh ne razmišljam. Želim si le, da nastop čim bolje izvedem in upam, da bodo ljudje uživali ob njem. Če pa se po vrhu vsega uvrstim še v finale, bi pa itak bila najsrečnejši človek na svetu. (smeh) Zame bodo še posebej navijali moji domači - mami, ati, bratec Lan, babici in dedija. Vsi so že v nizkem štartu, da dobim svojo glasovalno številko in pošljejo svoj glas," je še v smehu priznala Anja.