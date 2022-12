Anže Škrube in Maja Keuc podučila mlade talente: Ne obupajte nad sanjami

Mladi plesalci so Anžeta navdušeno sprejeli in komaj čakali, da se od njega naučijo nove koreografije in novih trikov. njegove delavnice so vedno zabavne, ker je odličen učitelj, natančen. "Na Pripravnico sem se prijavila, ker vem da so Anžetove izkušnje neprecenljive in ker vem, da ima ogromno znanja. Anže je ob koreografiji z nami delil še nekaj napotkov, nasvetov, kako nastopati, kako pokazati še več samozavesti. Je pa zelo zabaven učitelj in se na njegovih delavnicah vedno zelo zabavam. Res zna predajati znanje in hkrati narediti sproščeno vzdušje," je za naš portal povedala nadebudna plesalka, ki se zaveda, kako neprecenljiva je izkušnja, pri kateri lahko od Anžeta Škrubeta slišiš nasvete in se od njega učiš plesnih korakov.

Svoje pevsko znanje pa je predajala tudi Maja Keuc, ki jo je Slovenija prav tako spoznala v prvi sezoni šova Slovenija ima talent. "Prvič v življenju sem počela kaj takega, tako da si tega niti nisem uspela predstavljati. Če so oni zadovoljni, sem jaz tudi. Slišala sem zelo različne in zelo obetavne pevce. Mislim, da bi znala biti nova sezona Slovenija ima talent zelo obetavna."