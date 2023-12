Arbadakarba: Finale je za naju plafon vsega, kar sva kadarkoli ustvarila

V finale pa sta se uvrstila tudi zakonca Kekec, Tina in Matjaž, ki se predstavljata kot čarodeja Arbadakarba. Pravita, da sta nastop v polfinalu nagradila. Najprej sta bila črna dimnikarja, ki sta očistila naše dimnike domišljije, da smo sploh lahko pripravljeni na to, kar nam lahko pripravita. "Najprej sva bila črna, dimnikarja, zdaj v polfinalu sva bila bela in sva vas popeljala v nebo. V finalu? V finalu pa sledi rokenrol!" je povedal Matjaž, Tina pa je dodala: "To bo pravi cirkuški razvrat!"