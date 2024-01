Arbadakarba na Šrilanki in Maldivih: Potovanja z otroki so najlepša

Tina in Matjaž Kekec , duo, ki smo ju na Slovenija ima talent spoznali kot Arbadakarba , sta si po napornem koncu leta privoščila zaslužen oddih. Z otrokoma, 6-letno Lejlo Arijo in 11-mesečnim Lenonom Arijem , so se najprej odpravili na Šrilanko, kjer so preživeli devet dni, zadnjih šest dni dopusta pa se bodo spočili na rajskih Maldivih.

"Šrilanka je zelo raznolika v vseh pogledih. Je tropski otok, ki je bogat z zgodovino, naravnimi znamenitostmi, živalskimi in rastlinskimi vrstami, ter nudi možnosti različnih aktivnosti. Ravno ta raznolikost nas je pritegnila, da obiščemo ta otok," sta Kekčeva povedala za 24ur.com in dodala: "Z otroki so potovanja najlepša, edinstvena v vseh pogledih, saj hitro odraščajo in se njihovi interesi s tem spreminjajo. Ne rečeva, da je najlažje, je pa zagotovo za njiju poučno in polno dragocenih spominov."

In česa so se na potovanjih najbolj veselili? Vsak je imel drugačno željo, pravi Tina, ki se je najbolj veselila planin in dolgih sprehodov ter vzponov na razgledne vrhove. Matjaž in Lejla Arija sta se najbolj veselila morja zaradi surfanja in snorklanja, mali 11-mesečni Lenon Ari pa za zdaj še ni imel veliko želja, je pa Tina povedala, da neizmerno uživa in da je več kot priden malček.