Arbadakarba: Pomembno je verjeti v pravljična bitja

Tina in Matjaž, zakonca Kekec, ki sta se na odru Slovenija ima talent predstavila kot Arbadakarba, pravita, da ona in njuni trije otroci sestavljajo eno veliko čarovniško družino, ki z največjim veseljem širi magijo bujne domišljije in s tem razveseljuje tako tiste najmlajše kot malo manj mlade. Na odru sta se predstavila s čarovniško točko, sta pa zakonca Kekec veliko več kot to. Njuno poslanstvo je negovanje domišljije in zdi se, da je imata na pretek.

Na odru Slovenija ima talent vsako sezono vidimo najrazličnejše točke in ljudi, ki se pridejo predstavit, velikokrat pa tudi kar cele družine. Ena takšnih je zagotovo tudi družina Kekec, na avdicijskem odru pa sta se predstavila zakonca Kekec: "Sva najboljša prijatelja. Ljubiva se. Hkrati sva sodelavca. Ves čas sva skupaj in nikoli se ne naveličava drug drugega." Povedala sta tudi, kako je med njima zacvetela ljubezen: "Jaz sem bila pevka, Matjaž pa žongler. In ko se takšna dva najdeta, se zgodi tisoč in ena stvar."

Tina in Matjaž sta povedala, da imata dva otroka (petletno Lejlo Ario in trimesečnega Lenona Arija), Matjaž pa ima od prej še deklico, 11-letno Zalo. Dodala sta, da so tudi otroci že nastopali in da so res ena nomadska, ustvarjalna družina. Zdi se, da pri njih doma nikoli ni dolgčas, in Tina pravi, da je res tako. Njihovo življenje se vrti okoli čarovniških trikov, bujne domišljije in predstav za otroke.

icon-expand Arbadakarba FOTO: osebni arhiv

Prirejata tudi predstavo Ledena kraljica, v katero so vpleteni tudi otroci. "Na to idejo sva prišla, ker midva ustvarjava otroške vsebine in vedno sva si želela ustvariti lik, ki bi bil nad vsemi pravljičnimi liki. Ledena kraljica je torej tista, ki je nad vsemi pravljičnimi bitji in živi v ledenem kraljestvu, kjer gori ogenj. Ta ogenj gori, če otroci verjamejo v pravljična bitja. In s tem, ko verjamejo, jim dajo tudi pravljične moči," je povedala Tina za 24ur.com in dodala: "S temi liki prižigamo novoletne lučke po mestih, pridemo tudi na kakšna obdarovanja, tudi v našem parku otroke obišče Ledena kraljica. Ali pa v decembrskem času gremo po ulicah z vsemi našimi umetniki in predajamo otrokom to sporočilo, kako pomembno je verjeti v pravljična bitja."

Ledeno kraljico upodablja Tina, Matjaž je Kekec (saj se tako družina tudi piše), a ta Kekec ni povsem običajen, pove Tina. "Kekec je ledeni artist, ki žonglira in s svojimi žonglesrskimi sposobnostmi kaže otrokom, da pravljična bitja res obstajajo in imajo te nadnaravne sposobnosti, kot je žongliranje, čaranje in dejansko otroci, ko nas vidijo, so vsi navdušeni in še bolj verjamejo. Celo tiste večje prepričamo in to je najin namen, da ohranjamo pravljičnost tudi pri večjih otrocih." Pa otroci? Tina pravi, da sta deklici snežinki, za sina, ki ima le nekaj mesecev, pa se morajo še dogovoriti, kaj bo, saj bo letos prvič del te predstave. "Mi dejansko tako živimo. Cirkuška družina. Vsepovsod nas je polno," je povedala za konec.