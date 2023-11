Arbadakarba: Tina tekoče bere za nazaj, Matjaž vrhunsko žonglira

Matjaž je svojo žonglersko pot začel pred 18 leti, ko žongliranje v Sloveniji sploh še ni bilo razvito. Začetki niso bili najlažji. "Okolica in življenjski tempo ves čas 'silita' v nek okvir. Opravljal sem veliko različnih del in niti pomislil nisem, da lahko živim od tega, v čemer sem najboljši. Spoznal sem prvo resno partnerico, ustvarila sva dom in družino, dobila sva prvega otroka, Zalo. Zaposlil sem in živel povsem običajno življenje. V nekem trenutku sem začutil, da to ni življenje, ki mi je namenjeno in da moj talent ni samoumeven ter se odločil, da ga želim obuditi in aktivno gojiti še naprej. Pustil sem službo, začel aktivno delovati na področju cirkusa, kar seveda moji tedanji partnerici ni bilo všeč. Najine poti so se razšle. Odšel sem dobesedno z eno vrečo oblačil in se odločil, da bom od tega trenutka živel življenje svobodno in na način, kot ga čutim," je zaupal. Kmalu zatem je spoznal svojo sorodno dušo in ljubezen svojega življenja, ženo Tino, s katero zdaj tudi skupaj nastopata. Tudi njena pot ni bila lahka. "V srednji šoli sta se starša ločila in zato sem bila primorana ob šoli še delati, da sem si zaslužila za hrano in vse tekoče stroške. Za mene je bilo to zelo stresno obdobje, v katerem sem se morala znajti popolnoma sama. V tistem obdobju sem začela aktivno tudi nastopati z raznimi bandi, med drugim s 6pack Čukurjem. Na odru sem bila vsak vikend in hkrati tudi študirala. Kot študentka sem delala tudi promocije in animacije in ves čas tega dela sem imela tisoč idej, kako bi kaj podobnega delala sama, v svojem podjetju. Na tej točki sva se spoznala z Matjažem. Kje drugje, kot na promocijskem dogodku, kjer sva bila voditelja. Iskrica je preskočila v trenutku," je dodala Tina, ki tekoče govori nazaj. Prav zaradi njene sposobnosti, da govori nazaj, je tudi njuno umetniško ime Arbadakarba (za nazaj: abrakadabra).