Arbadakarba: V finalu obljubljava točko, kot je v Evropi še ni bilo

V avdicijski ooddaji sta Matjaž Kekec in Tina Vrdjuka Kekec, artista, ki nastopata pod imenom Arbadakarba, na odru 'čistila dimnike' in čarala ter navdušila občinstvo v studiu in vse tri žirante. Klica, da gresta v polfinale, sta se iskreno razveselila. V polfinalni oddaji sta nato na odru združila ples, akrojogo, žongliranje, Tina je med izvajanjem trikov celo pela, v nekem trenutku pa je Matjaž začaral, da je izginila z odra in se pojavila na drugem delu studia. Občinstvo ju je nagradilo s stoječimi ovacijami. Kaj pa pripravljata za finale? Prav veliko sicer nista želela razkriti, saj ne želita pokvariti presenečenja, ki ga pripravljata, sta pa napovedala čarovniški 'razvrat' in edinstveno mešanico raznovrstnega cirkusa. "Pokazala bova same nove trike. Midva sva en rokenrol. V življenju in nasploh, kamorkoli prideva – in to boste videli tudi na odru," sta povedala. Na oder tako želita prenesti svojo zgodbo "na cirkuški, abstrakten način".