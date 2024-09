Arbadakarba: 'Tudi najino hčer včasih začarava'

OGLAS

Matjaž in Tina, zakonca Kekec, znana po umetniškem imenu Arbadakarba, ki sta se širši javnosti predstavila lansko jesen v šovu Slovenija ima talent, nikoli ne počivata. Načrtujeta nove predstave in veliko nastopata. "Libi fest je festival, ki nama je še posebej všeč, saj je v naravi in nanj lahko pridejo tudi najini otroci. Letos sva tudi nastopila," je zaupala Tina.

Matjaž in Tina Kekec FOTO: Sandi Fišer icon-expand

Med njunim nastopom sta njunega najmlajšega sina Lenona Arija čuvala tudi Azra in Matjaž Pucko, ki sta ustanovitelja in organizatorja omenjenega festivala. Tina pravi, da so se povpraševanja po nastopih povečala, odkar sta nastopila na velikem odru Talentov pa sta ponudbo tudi razširila. Veliko več imata točk s čarovnijami. Ker ju otroci spremljajo na nastopih, včasih tudi sodelujejo: "Lejla Aria je stara šest let in včasih sodeluje pri čarovnijah, včasih jo začarava. Kadar si to želi."

Meni, da so takšni dogodki za njune otroke velika prednost, saj imajo možnost, da veliko doživijo in se zabavajo:"Tako izkusijo pravo cirkuško življenje." Na sodelovanje v šovu imata same lepe spomine. "Absolutno bi se še enkrat prijavila, saj nama je pojavljanje v oddaji prineslo le pozitivne izkušnje," je povedala Tina in dodala, da sta sama najbolj uživala v polfinalni točki, ki je točno v taki izvedbi nista več izvajala, sta pa jo enkrat malce prilagodila.

